All CATEGORIES
☰ Menu

Construction

I-76/77 Grant Street ramps close for good this week

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: June 12, 2017 - 01:29 PM | Updated: June 13, 2017 - 12:58 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A sign posted at the Grant Street entrance ramp to I-76/77 informs driver of its upcoming closing Monday in Akron. The on and off ramp will be permanently closed and the Grant Street bridge will be closed for repair. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

cats16_02 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Overrun with animals, Humane Society of Summit County hosting adoption event

TWINSBURG TWP.: The Humane Society of Summit County is overrun with animals and will host a special adoption event Saturday.

vigil16cut_05
Spree killing: George Brinkman accused of killing five people four different ways — slashing, strangling, smothering and shooting
barbpark_01
Barberton focus on the parks: More organized kids activities, neighborhood concerts
huntington16_03
Huntington Bank on track to reach 1,200 Akron employees by year end
Minnesota officer acquitted in shooting of Philando Castile - 7:06 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next