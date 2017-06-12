All CATEGORIES
☰ Menu

Construction

I-76/77 Grant Street ramps close for good this week

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: June 12, 2017 - 01:29 PM | Updated: June 13, 2017 - 12:58 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A sign posted at the Grant Street entrance ramp to I-76/77 informs driver of its upcoming closing Monday in Akron. The on and off ramp will be permanently closed and the Grant Street bridge will be closed for repair. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

huntington16_03 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Huntington Bank on track to reach 1,200 Akron employees by year end - 11:24 PM

Huntington Bank remains on track to employ as many as 1,200 people in Akron by the end of the year, while the city has committed to improving Cascade Plaza.

vigil16cut_05
Spree killing: George Brinkman accused of killing five people four different ways: slashing, strangling, smothering and shooting - 11:23 PM
cats16_02
Overrun with animals, Humane Society of Summit County hosting adoption event - 10:39 PM
dcshooting16cut_01
Scalise has more surgery as ballgame shows unity - 11:24 PM
Mother charged with leaving 4-year-old girl in hot car in Bath Township - 10:40 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next