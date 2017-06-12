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Construction

I-76/77 Grant Street ramps close for good this week

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: June 12, 2017 - 01:29 PM | Updated: June 13, 2017 - 12:58 PM
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A sign posted at the Grant Street entrance ramp to I-76/77 informs driver of its upcoming closing Monday in Akron. The on and off ramp will be permanently closed and the Grant Street bridge will be closed for repair. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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