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‘I had no choice,’ says man who shot and killed online seller of stolen $4,000 dirt bike in Akron

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: March 21, 2017 - 07:47 AM | Updated: March 21, 2017 - 04:37 PM
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William M. Knight, 63, of Streetsboro has been charged with involuntary manslaughter and felonious assault.

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