All CATEGORIES
☰ Menu

Crime

‘I had no choice,’ says man who shot and killed online seller of stolen $4,000 dirt bike in Akron

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: March 21, 2017 - 07:47 AM | Updated: March 22, 2017 - 12:22 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

William M. Knight, 63, of Streetsboro has been charged with involuntary manslaughter and felonious assault.

ON THE WEB

MORE IN NEWS

gondorresh24cut_01 Michael Chritton - Akron Beacon Journal
Bob Gondor and Randy Resh to receive more than $2 million each for wrongful imprisonment; Gondor says amount will be less after debts - 11:32 PM

Two men who were wrongfully imprisoned for more than 16 years for a Portage County woman’s slaying will each receive more than $2 million.

rubber24cut_01
Future is uncertain for $200,000 tax-delinquent and dilapidated Rubber Bowl - 11:32 PM
lola24cut_2
Akron native Lola Albright, glamorous Hollywood actress, dies at age 92 - 11:32 PM
ljff24_01
Akron students guests at Goodyear blimp’s house for hands-on learning
Protest planned to demand harsher charges against man who killed another man during confrontation over dirt bike
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next