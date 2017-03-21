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Crime

‘I had no choice,’ says man who shot and killed online seller of stolen $4,000 dirt bike in Akron

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: March 21, 2017 - 07:47 AM | Updated: March 22, 2017 - 12:22 PM
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William M. Knight, 63, of Streetsboro has been charged with involuntary manslaughter and felonious assault.

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