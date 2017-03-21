All CATEGORIES
☰ Menu

Crime

‘I had no choice,’ says man who shot and killed online seller of stolen $4,000 dirt bike in Akron

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: March 21, 2017 - 07:47 AM | Updated: March 22, 2017 - 12:22 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

William M. Knight, 63, of Streetsboro has been charged with involuntary manslaughter and felonious assault.

ON THE WEB

MORE IN NEWS

dyer26cut_04 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Bob Dyer: Raid by Highway Patrol steams neighborhood - 9:49 PM

More than two weeks later, they’re still fuming.

airquality21cut_01
Akron-area small businesses can get free local help to comply with complicated air quality regulations; program is first in the state - 9:49 PM
Woman killed in Stark - 9:49 PM
onpa26_cardew2
Two Beacon Journal photographers take top honors in statewide contest - 9:48 PM
No grand jury charges in fatal police shooting of Ohio man - 9:48 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next