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Local iCARE program builds relationships, one student at a time. Adult participants, mentees teach each other invaluable lessons

iCARE mentors building relationships, one student at a time

By Colette M. Jenkins
Beacon Journal staff writer

Published: October 7, 2016 - 09:51 PM
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Jannae Chapman, 12 (left) pinky swears with iCARE mentor Ingrid Abraham-Turner on maintaining her goals. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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