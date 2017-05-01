Iconic Diamond Grille steakhouse changing hands

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIGljb25pYyBEaWFtb25kIEdyaWxsZSBzdGVha2hvdXNlIGlzIGNoYW5naW5nIGhhbmRz
LjwvcD48cD5LYXRpZSBTdGFjaywgYSB3YWl0cmVzcyBmb3IgbW9yZSB0aGFuIDcgeWVhcnMgYXQg
dGhlIEFrcm9uIHJlc3RhdXJhbnQsIGFuZCBoZXIgaHVzYmFuZCwgSm9obiwgaGF2ZSBib3VnaHQg
dGhlIHJlc3RhdXJhbnQuIFRoZSBwcmljZSB3YXMgbm90IGRpc2Nsb3NlZC48L3A+PHA+VGhlIFN0
YWNrcywgYWxvbmcgd2l0aCBhbiB1bm5hbWVkIHBhcnRuZXIsIHdpbGwgYmUgdGhlIGZpcnN0IG93
bmVycyBvZiB0aGUgcmVzdGF1cmFudCwgbm93IGluIGl0cyA3NnRoIHllYXIsIGZyb20gb3V0c2lk
ZSB0aGUgZm91bmRpbmcgVGhvbWFzIGZhbWlseS4gPC9wPjxwPkRvbiYjODIxNzt0IGV4cGVjdCBt
YWpvciBjaGFuZ2VzIGluIHRoZSBtZW51IG9yIGRlY29yICYjODIxMTsgS2F0aWUgU3RhY2sga25v
d3MgY3VzdG9tZXJzIGxvdmUgdGhlIG9sZC1zY2hvb2wgZmVlbCB0byB0aGUgcmVzdGF1cmFudCBv
biBXZXN0IE1hcmtldCBTdHJlZXQganVzdCB3ZXN0IG9mIHRoZSBjaXR5JiM4MjE3O3MgZG93bnRv
d24uIFRoZSBjYXNoLW9ubHkgcmVzdGF1cmFudCBpcyBrbm93biBmb3IgaXRzIHRocm93YmFjayB2
aWJlLCBpbmNsdWRpbmcgYSBuZW9uIHNpZ24gYW5kIGFuIGludGVyaW9yIGRlY29yYXRlZCB3aXRo
IHZpbnRhZ2Ugd2FsbHBhcGVyIGFuZCB3aGl0ZSB0YWJsZWNsb3Rocy48L3A+PHA+U3RhY2ssIHdo
byBpcyAzMiwgc2FpZCBzaGUgcGxhbnMgdG8gYWRkIGZyZXNoLCBzZWFzb25hbCB2ZWdldGFibGVz
IHRvIHRoZSBtZW51LiBBbW9uZyB0aGUgZmV3IHBsYW5uZWQgY2hhbmdlczogVGhlIGJhdGhyb29t
cyB3aWxsIGJlIHJlZG9uZSwgU3RhY2sgc2FpZC48L3A+PHA+VGhlIGZvcm1hbCBzYWxlcyBhbm5v
dW5jZW1lbnQgd2FzIG1hZGUgdmlhIHNvY2lhbCBtZWRpYSBpbiBhIHBvc3RpbmcgU3VuZGF5IG9u
IEZhY2Vib29rIHNheWluZyB0aGUgY2hhbmdlb3ZlciB3YXMgZWZmZWN0aXZlIE1vbmRheS4gPC9w
PjxwPldoaWxlIEthdGllIFN0YWNrIHJlY2VudGx5IGhhZCBiZWVuIHRlbGxpbmcgbG9uZ3RpbWUg
Y3VzdG9tZXJzIG9mIHRoZSBwZW5kaW5nIG93bmVyc2hpcCBjaGFuZ2UsIHNoZSBkZWNsaW5lZCB0
byBnbyBwdWJsaWMgdW50aWwgdGhlIHNhbGUgaGFkIGZvcm1hbGx5IGNsb3NlZC48L3A+PHA+VGhl
IHJlc3RhdXJhbnQmIzgyMTc7cyBmb3VuZGluZyBUaG9tYXMgZmFtaWx5IHNhaWQgaW4gaXRzIEZh
Y2Vib29rIHBvc3Q6PC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCBpcyB3aXRoIG1peGVkIGVtb3Rpb25zIGFzIHdl
LCB0aGUgVGhvbWFzIGZhbWlseSwgYW5ub3VuY2Ugb3VyIHJldGlyZW1lbnQgZnJvbSBUaGUgRGlh
bW9uZCBHcmlsbGUuLi4gV2UgaGF2ZSB3b25kZXJmdWwgbWVtb3JpZXMgdGhhdCB3ZSB3aWxsIGFs
d2F5cyBjaGVyaXNoLi4uIFRoYW5rcyBhZ2FpbiBmb3IgeW91ciBzdXBwb3J0IGFuZCBiZXN0IHdp
c2hlcyB0byBldmVyeW9uZSBmb3IgbWFraW5nIHRoZSBwYXN0IDc1IHllYXJzIGFuIGV4cGVyaWVu
Y2Ugb2YgYSBsaWZldGltZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiBOaWNrIFRob21hcyBTci4gZXN0YWJsaXNo
ZWQgdGhlIHJlc3RhdXJhbnQgYXQgNzcgVy4gTWFya2V0IFN0LiAsIHdoZXJlIGl0IHN0YW5kcyB0
b2RheSwgaW4gMTk0MS4gSGlzIHNvbnMgTmljayBKci4gYW5kIFRlZCBoYXZlIHJ1biB0aGUgcGxh
Y2UgZm9yIHllYXJzLjwvcD48cD5TdGFjayBzYWlkIHNoZSBrbmV3IHRoYXQgVGVkIGhhZCBiZWVu
IHRoaW5raW5nIG9mIHJldGlyaW5nIGFuZCBzaGUgYmVnYW4gdGhpbmtpbmcgYWJvdXQgYnV5aW5n
IHRoZSByZXN0YXVyYW50LjwvcD48cD5Gb3IgZGVjYWRlcywgdGhlIHBsYWNlIGhhcyBhdHRyYWN0
ZWQgbWFqb3Igc3BvcnRzIGNlbGVicml0aWVzIGluIHRvd24gdG8gcGxheSBhIHRvdXJuYW1lbnQg
YXQgRmlyZXN0b25lIENvdW50cnkgQ2x1YiBvciB3aG8gd2VyZSBhdHRlbmRpbmcgdGhlIFBybyBG
b290YmFsbCBIYWxsIG9mIEZhbWUmIzgyMTc7cyBhbm51YWwgaW5kdWN0aW9uIGNlcmVtb255IGlu
IENhbnRvbi48L3A+PHA+VGhlIERpYW1vbmQgR3JpbGxlJiM4MjE3O3MgZGVjb3IgYW5kIG1lbnUg
aGF2ZW4mIzgyMTc7dCBjaGFuZ2VkIG11Y2ggb3ZlciB0aGUgeWVhcnMuIEluIGFkZGl0aW9uIHRv
IGJpZyBzdGVha3MgYW5kIGZyZXNoIGZpc2gsIHRoZSBtZW51IHNlZW1zIHRvIGNvbWUgcmlnaHQg
b3V0IG9mIHRoZSAxOTUwIGFuZCAmIzgyMTc7NjBzLiBJdGVtcyBpbmNsdWRlIG1hcmluYXRlZCBj
cmVhbWVkIGhlcnJpbmcsIG9uaW9uIHJpbmdzLCBpY2ViZXJnIHNhbGFkcyBhbmQgT3lzdGVycyBS
b2NrZWZlbGxlci4gPC9wPjxwPlRoZSBzdGVha3MgZG9uJiM4MjE3O3QgY29tZSBjaGVhcC4gQSBS
b3lhbCBGaWxldCBNaWdub24sIHRoZSBwcmljaWVzdCBjdXQgb24gdGhlIG1lbnUsIHJ1bnMgJDQw
LiBDaG9wcGVkIHNpcmxvaW4gc3RlYWsgd2l0aCBtdXNocm9vbXMgYW5kIG9uaW9ucyBpcyB0aGUg
Y2hlYXBlc3Qgc3RlYWsgYXQgJDI1LiBFbnRyZWVzIGNvbWUgd2l0aCBhIHNhbGFkIGFuZCBjaG9p
Y2Ugb2YgcG90YXRvLjwvcD48cD5LYXRpZSBTdGFjayBpcyBhIGdyYWR1YXRlIG9mIFN0LiBWaW5j
ZW50LVN0LiBNYXJ5IEhpZ2ggU2Nob29sIGluIEFrcm9uIGFuZCBXYWxzaCBVbml2ZXJzaXR5Ljwv
cD48cD5LYXRpZSYjODIxNztzIGh1c2JhbmQsIEpvaG4sIGhhcyB3b3JrZWQgYXMgYW4gZXhlY3V0
aXZlIGRpcmVjdG9yIG9mIENhbWJyaWRnZSBFZHVjYXRpb24gR3JvdXAsIGEgY29tcGFueSB0aGF0
IG9wZXJhdGVzIGNoYXJ0ZXIgc2Nob29scyBpbiBPaGlvLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.