All CATEGORIES
☰ Menu

Community

Iconic Diamond Grille steakhouse changing hands

Beacon Journal staff report

Published: May 1, 2017 - 10:10 AM | Updated: May 1, 2017 - 07:34 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

The Diamond Grille is pictured in thus Aug. 2013 file photo, The iconic Diamond Grille steakhouse is changing hands. Katie Stack, a waitress at the Akron restaurant, and her husband John Stack have bought the restaurant for an undisclosed price. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal file)


MORE IN NEWS

Akron tops weather record for hottest April ever; grab your coats for chilly week ahead - 9:01 PM

No you weren’t crazy.

Nimisila Metro Park could open to campers this summer, county council learns - 9:01 PM
diamond02_01
Iconic Diamond Grille steakhouse changing hands
mcghee02_02
Akron mother who drove car into Summit Lake with daughter inside declared not guilty by reason of insanity
paranormal01_01
Ghost stories haunt the crowd at Kent Stage’s Paranormal Weekend
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next