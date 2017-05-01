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Iconic Diamond Grille steakhouse changing hands

Beacon Journal staff report

Published: May 1, 2017 - 10:10 AM
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The Diamond Grille is pictured in thus Aug. 2013 file photo, The iconic Diamond Grille steakhouse is changing hands. Katie Stack, a waitress at the Akron restaurant, and her husband John Stack have bought the restaurant for an undisclosed price. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal file)


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