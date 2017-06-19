All CATEGORIES
☰ Menu

Health

Illness no barrier to busy Firestone High senior who has crooned with Jimmy Fallon, the Roots and more

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: June 19, 2017 - 07:52 PM | Updated: June 20, 2017 - 10:52 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Caleb Thurman, far right, stands with other SeriousFun campers, actor Tom Hanks and late-night talk show host Jimmy Fallon at the SeriousFun Gala in New York City May 23. (Photo courtesy of Caleb Thurman)


MORE IN NEWS

tickets23_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Ticket and lick it: Akron police handing out tickets for free ice cream to kids they see doing the right thing

Akron police are handing out tickets you’ll probably want to receive this summer, but won’t unless you’re a kid.

luigis23_03
Luigi’s in Akron is alive and well; social media spreads fake news of restaurant closing
tax23_05
Support high as mayor details spending for proposed income tax
Regional news briefs — June 23, 2017
APTOPIX_North_Korea_Detainee_90710.jpg-26cbe~8
Student detained in North Korea is mourned at Ohio hometown funeral
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next