Illness no barrier to busy Firestone High senior who has crooned with Jimmy Fallon, the Roots and more

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By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: June 19, 2017 - 07:52 PM
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Caleb Thurman, far right, stands with other SeriousFun campers, actor Tom Hanks and late-night talk show host Jimmy Fallon at the SeriousFun Gala in New York City May 23. (Photo courtesy of Caleb Thurman)


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