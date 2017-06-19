Illness no barrier to busy Firestone High senior who has crooned with Jimmy Fallon, the Roots and more

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q2FsZWIgVGh1cm1hbiBpcyBvbiBoaXMgd2F5IHRvIGNlbGVicml0eSBzdGF0dXMuPC9wPjxw
PllvdSBtYXkgcmVjb2duaXplIHRoZSAxNi15ZWFyLW9sZCBmcm9tIEFrcm9uIENoaWxkcmVuJiM4
MjE3O3MgSG9zcGl0YWwgcG9zdGVycyBvbiB0aGUgc3RyZWV0IGFyb3VuZCB0aGUgY2l0eSwgd2hl
cmUgaGUmIzgyMTc7cyBiZWNvbWUgYSBzb3J0IG9mIGluZm9ybWFsIHNwb2tlc3BlcnNvbi48L3A+
PHA+T3IsIGlmIHlvdSBtYW5hZ2VkIHRvIGtlZXAgdGhlIFRWIG9uIGxvbmcgZW5vdWdoIGFmdGVy
IHRoZSBmaW5hbCBDYXZzIGxvc3MgVGh1cnNkYXksIHlvdSBtYXkgaGF2ZSBzZWVuIENhbGViIHdv
cmsgaGlzIHdheSB0byB0aGUgbmF0aW9uYWwgc3BvdGxpZ2h0LCBwZXJmb3JtaW5nIGFsb25nc2lk
ZSBsYXRlLW5pZ2h0IHRlbGV2aXNpb24gaG9zdCBKaW1teSBGYWxsb24gYW5kIG1lbWJlcnMgb2Yg
RmxlZXR3b29kIE1hYyBvbiBGYWxsb24mIzgyMTc7cyA8ZW0+VGhlIFRvbmlnaHQgU2hvdy48L2Vt
PjwvcD48cD5EZXNwaXRlIGxpdmluZyB3aXRoIENyb2huJiM4MjE3O3MgZGlzZWFzZSwgcmhldW1h
dG9pZCBhcnRocml0aXMgYW5kIHBzb3JpYXNpcywgdGhlIEZpcmVzdG9uZSBIaWdoIFNjaG9vbCBz
ZW5pb3IgaXMgZGV0ZXJtaW5lZCB0byBtYWtlIHRoZSBtb3N0IG9mIHRoZSBvcHBvcnR1bml0aWVz
IGhlJiM4MjE3O3MgZ2l2ZW4uIEluIGZhY3QsIGhlIGF0dHJpYnV0ZXMgbWFueSBvZiB0aG9zZSBv
cHBvcnR1bml0aWVzIHRvIGhpcyBtZWRpY2FsIGNvbmRpdGlvbnMuPC9wPjxwPlNvbWUgb2YgQ2Fs
ZWImIzgyMTc7cyBsYXJnZXN0IG9wcG9ydHVuaXRpZXMgdG8gZGF0ZSBhcmUgYWxyZWFkeSBpbiBm
dWxsIHN3aW5nIHRoaXMgc3VtbWVyIHRoYW5rcyB0byBGbHlpbmcgSG9yc2UgRmFybXMsIGEgY2Ft
cCBmb3IgY2hpbGRyZW4gd2l0aCBzZXJpb3VzIGlsbG5lc3NlcyBpbiBNdC4gR2lsZWFkIHRoYXQg
aGUmIzgyMTc7cyBhdHRlbmRlZCBldmVyeSB5ZWFyIHNpbmNlIDIwMTIuPC9wPjxwPlRoZSBjYW1w
IGlzIHBhcnQgb2YgdGhlIFNlcmlvdXNGdW4gaW50ZXJuYXRpb25hbCBuZXR3b3JrIG9mIGNoaWxk
cmVuJiM4MjE3O3MgY2FtcHMgdGhhdCB3ZXJlIHN0YXJ0ZWQgYnkgUGF1bCBOZXdtYW4uIFRoaXMg
eWVhciwgQ2FsZWIsIHdobyBzaW5ncyBpbiBGaXJlc3RvbmUmIzgyMTc7cyBjaG9pciBhbmQgcGxh
eXMgY2xhcmluZXQsIHdhcyBpbnZpdGVkIHRvIHBlcmZvcm0gc29uZ3MgYW5kIHNraXRzIGF0IFNl
cmlvdXNGdW4mIzgyMTc7cyBhbm51YWwgZ2FsYSBNYXkgMjMgaW4gTmV3IFlvcmsgQ2l0eS48L3A+
PHA+VGhlcmUsIGhlIHJ1YmJlZCBlbGJvd3Mgd2l0aCBub3RhYmxlcyBzdWNoIGFzIHRoZSBDbGlu
dG9ucyBhbmQgU3RlcGhlbiBDb2xiZXJ0IGFuZCBzbmFwcGVkIHBpY3R1cmVzIHdpdGggZmFtb3Vz
IGFjdG9ycyBsaWtlIFRvbSBIYW5rcy48L3A+PHA+QnV0IHRoZSByZWFsIGZ1biBjYW1lIGJhY2tz
dGFnZSwgd2hlbiBDYWxlYiBiZWdhbiBzaW5naW5nIDxlbT5UaGlzIFdpbGwgQmUgKEFuIEV2ZXJs
YXN0aW5nIExvdmUpPC9lbT4gYW5kIEZhbGxvbiBjaGltZWQgaW4uPC9wPjxwPiYjODIyMDtKaW1t
eSBGYWxsb24mIzgyMTc7cyBiZWVuIG9uZSBvZiBteSBpZG9scyBmb3IgeWVhcnMsJiM4MjIxOyBD
YWxlYiBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2Ugd2VyZSBqdXN0IGxhdWdoaW5nIGFuZCBzaW5naW5nIHRvZ2V0
aGVyIGJhY2tzdGFnZSBiZWZvcmUgdGhlIHNob3csIGFuZCBpdCB3YXMganVzdCBncmVhdC4gSGUm
IzgyMTc7cyBhIGdyZWF0IGd1eSBhbmQgaGUgbG92ZXMga2lkcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkl0IHdh
c24mIzgyMTc7dCBDYWxlYiYjODIxNztzIGxhc3QgY3Jvb25pbmcgc2Vzc2lvbiB3aXRoIHRoZSBU
ViBob3N0LiBEYXlzIGFmdGVyIGhlIHJldHVybmVkIHRvIGhpcyBob21lIGluIEFrcm9uLCBDYWxl
YiBhbmQgdGhlIGdyb3VwIG9mIGNhbXBlcnMgaGUgcGVyZm9ybWVkIHdpdGggd2VyZSBpbnZpdGVk
IGJhY2sgdG8gZmlsbSBhIG11c2ljIHZpZGVvIHdpdGggRmFsbG9uLCBtZW1iZXJzIG9mIHRoZSBS
b290cyBhbmQgRmxlZXR3b29kIE1hYyYjODIxNztzIENocmlzdGluZSBNY1ZpZSBhbmQgTGluZHNl
eSBCdWNraW5naGFtLiBGYWxsb24mIzgyMTc7cyBiZWVuIGEgbG9uZ3RpbWUgc3VwcG9ydGVyIG9m
IFNlcmlvdXNGdW4sIGNvbGxhYm9yYXRpbmcgd2l0aCBCZW4gYW5kIEplcnJ5JiM4MjE3O3MgdG8g
cmFpc2UgbW9yZSB0aGFuICQxIG1pbGxpb24gZm9yIHRoZSBuZXR3b3JrIHNpbmNlIDIwMTUuIDwv
cD48cD5JbiB0aGUgdmlkZW8gcGVyZm9ybWFuY2UsIHRoZSBncm91cCBqYW1tZWQgb3V0IHRvIHRo
ZSBzb25nIDxlbT5Eb24mIzgyMTc7dCBTdG9wPC9lbT4gb24gJiM4MjIwO2NsYXNzcm9vbSBpbnN0
cnVtZW50cywmIzgyMjE7IHdoaWNoIGluY2x1ZGVkIG1hcmFjYXMgc2hhcGVkIGxpa2UgZnJ1aXRz
LCBrYXpvb3MgYW5kICYjODIxMjsgQ2FsZWImIzgyMTc7cyBpbnN0cnVtZW50ICYjODIxMjsgYSB3
YXNoYm9hcmQgdGllLjwvcD48cD5CeSB0aGUgdGltZSB0aGUgZXBpc29kZSBhaXJlZCBUaHVyc2Rh
eSwgQ2FsZWIgd2FzIGluIENvbHVtYnVzIGpvYiBzaGFkb3dpbmcgYXQgdGhlIGxhdyBmaXJtIFNx
dWlyZSBQYXR0b24gQm9nZ3MgJiM4MjEyOyBhbm90aGVyIG9wcG9ydHVuaXR5IHRoYXQgYXJvc2Ug
dGhyb3VnaCB0YWxraW5nIHRvIHBlb3BsZSBhbmQgbmV0d29ya2luZyBhdCBGbHlpbmcgSG9yc2Ug
RmFybXMuPC9wPjxwPkxhbmQgb2Ygb3Bwb3J0dW5pdGllczwvcD48cD5GbHlpbmcgSG9yc2UgRmFy
bSBoYXMgbGVkIENhbGViIHRvIHBlcmZvcm0gaW4gZnJvbnQgb2YgYSBuYXRpb25hbCBhdWRpZW5j
ZSwgbmV0d29yayB3aXRoIGxlYWRlcnMgaW4gaGlzIGRyZWFtIGNhcmVlciBmaWVsZCBhbmQgbW9y
ZS4gPC9wPjxwPkJ1dCBiZXlvbmQgYWxsIHRoYXQsIENhbGViIHNhaWQgdGhlIGNhbXAgaGVscGVk
IGhpbSBicmVhayBmcmVlIGZyb20gaW5zZWN1cml0aWVzIGhlIGhhZCBvdmVyIGhpcyBtZWRpY2Fs
IGNvbmRpdGlvbnMgYXMgaGUgYm9uZGVkIHdpdGgga2lkcyBsaWtlIGhpbS48L3A+PHA+JiM4MjIw
O0NhbXAgcmVhbGx5IHNob3dlZCBoaW0gd2hvIGhlIHdhcywmIzgyMjE7IHNhaWQgTWltaSBEYW5l
LCB0aGUgQ0VPIG9mIEZseWluZyBIb3JzZSBGYXJtcy4gJiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MganVzdCB0
aGUgcG93ZXIgb2YgY2FtcC4gV2hlbiB5b3UmIzgyMTc7cmUgd2l0aCBvdGhlciBraWRzIGdvaW5n
IHRocm91Z2ggdGhlIHNhbWUgdGhpbmdzIHlvdSYjODIxNztyZSBnb2luZyB0aHJvdWdoLCBpdCBy
ZWFsbHkgYnVpbGRzIGEgY29tbXVuaXR5IGFuZCBnaXZlcyBjYW1wZXJzIHRoZSBjb25maWRlbmNl
IHRvIG1lZXQgdGhlaXIgZGlzZWFzZSBoZWFkLW9uLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QW5kIGV2ZW4gYWZ0
ZXIgYSBzdW1tZXIgYWxyZWFkeSBmaWxsZWQgd2l0aCBleGNpdGVtZW50LCBDYWxlYiBzdGlsbCBo
YXMgbW9yZSB0byBsb29rIGZvcndhcmQgdG8gdGhhbmtzIHRvIEZseWluZyBIb3JzZSBGYXJtcyAm
IzgyMTI7IHRoZSBjYW1wIHNlc3Npb24gaXRzZWxmLjwvcD48cD5JbiBKdWx5LCBDYWxlYiB3aWxs
IHJldHVybiB0byB0aGUgY2FtcCBhcyBhIHJhbmdlciBmb3IgYSB3ZWVrLCBjb21wbGV0aW5nIHNl
cnZpY2UgcHJvamVjdHMgYXJvdW5kIHRoZSBmYWNpbGl0aWVzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlcmUm
IzgyMTc7cyBhbiBhYnVuZGFuY2Ugb2YgbG92ZSBhdCBjYW1wIHRoYXQganVzdCBvdmVyd2hlbG1z
IHVzIGF0IHRoZSBlbmQgb2YgdGhlIHdlZWssJiM4MjIxOyBDYWxlYiBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhl
cmUmIzgyMTc7cyBhIGxpdHRsZSBwaWVjZSBvZiBjYW1wIGluIHlvdSB3aGVuIHlvdSBsZWF2ZS4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZXJlc2EgQ290dG9tIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzIx
NiBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86dGNvdHRvbUB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+dGNvdHRv
bUB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBoZXIgb24gVHdpdHRlcjxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGhlcmVzYV9Db3R0b20iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJz
cDsmIzY0O1RoZXJlc2FfQ290dG9tJm5ic3A7PC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.