All CATEGORIES
☰ Menu

Health

Illness no barrier to busy Firestone High senior who has crooned with Jimmy Fallon, the Roots and more

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: June 19, 2017 - 07:52 PM | Updated: June 20, 2017 - 10:52 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Caleb Thurman, far right, stands with other SeriousFun campers, actor Tom Hanks and late-night talk show host Jimmy Fallon at the SeriousFun Gala in New York City May 23. (Photo courtesy of Caleb Thurman)


MORE IN NEWS

One occupant is found alive two days after fatal crash in Tuscarawas County - 9:57 PM

ELYRIA: The Ohio Highway Patrol says a seriously injured man was found alive in a secluded area two days after a car crash that killed another man but went unnoticed.

pot20cut_02
A 10th medical marijuana company shops in Akron where leaders want to sell or lease land to growers
elletrace19cut_1
Youths charged with leaving racial epithets on Ellet High School door apologize through letter
noling21cut
Death row inmate Tyrone Noling’s life may depend on DNA testing, attorney tells high court; Portage prosecutor say further delays not needed
recovery21_06
Girl, 6, who lost leg is walking again thanks to therapy dogs
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next