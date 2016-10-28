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Indians fans gather at Progressive Field for Game 3 of World Series

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: October 28, 2016 - 09:37 PM | Updated: October 29, 2016 - 11:47 AM
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Indians fans cheer as Jose Ramirez makes his way to first in the top of the second inning at the watch party for game 3 of the World Series on Friday] at Progressive Field in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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