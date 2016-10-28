Indians fans gather at Progressive Field for Game 3 of World Series

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+DQoJQXNrIEluZGlhbnMgZmFucyB3aGF0IGl04oCZcyBsaWtlIHRvIHNlZSB0aGVpciBob21l
IHRlYW0gcGxheSBpbiB0aGUgV29ybGQgU2VyaWVzLCBhbmQgdGhleeKAmWxsIGxpa2VseSBzdW0g
aXQgdXAgd2l0aCBqdXN0IG9uZSB3b3JkOiDigJxhbWF6aW5nLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCUV2ZW4g
dGhvdWdoIHRoZSBJbmRpYW5zIHBsYXllZCBHYW1lIDMgYWdhaW5zdCB0aGUgQ3VicyBhdCBXcmln
bGV5IEZpZWxkIGluIENoaWNhZ28sIHRoYXQgd29yZCBzdGlsbCByYW5nIHRocm91Z2ggUHJvZ3Jl
c3NpdmUgRmllbGQgRnJpZGF5IHdoZW4gdGhvdXNhbmRzIG9mIENsZXZlbGFuZCBmYW5zIGdhdGhl
cmVkIGluIHRoZWlyIGhvbWUgc3RhZGl1bSB0byB3YXRjaCB0aGUgZ2FtZSBvbiB0aGUgYmlnIHNj
cmVlbi48L3A+DQo8cD4NCglUaGUgYnJpc2sgbmlnaHQgZGlkbuKAmXQgc3RvcCB0aG91c2FuZHMg
ZnJvbSBzaG93aW5nIHVwIGNsYWQgaW4gbGF5ZXJzIG9mIFRyaWJlIGdlYXIuIFRoZSBjcm93ZCB3
YXMgZWxlY3RyaWMgZnJvbSB0aGUgbW9tZW50IEphc29uIEtpcG5pcyBzdGFydGVkIHRoZSBnYW1l
IG9mZiB3aXRoIGEgc2luZ2xlIHRvIGZpcnN0LCBmYW5zIGVydXB0aW5nIGluIHNpbXVsdGFuZW91
cyBjaGVlcnMgd2l0aCBlYWNoIGFkdmFuY2VtZW50IGJ5IHRoZSBJbmRpYW5zLjwvcD4NCjxwPg0K
CUFsdGhvdWdoIGEgYmFsbCB3YXNu4oCZdCBpbiBwbGF5IGF0IGhvbWUsIG11Y2ggb2YgdGhlIGZ1
bGwgZ2FtZSBleHBlcmllbmNlIHN0aWxsIHdhcy4gUGVvcGxlIGF0IHRoZSBzdGFkaXVtIGdhdGUg
cGFzc2VkIG91dCByZWQgcmFsbHkgdG93ZWxzLiBNYXNjb3RzIGFuZCBkYW5jZXJzIGFtcGVkIHVw
IHRoZSBjcm93ZCwgYW5kIGNhbWVyYW1lbiBzaG93ZWQgc2NlbmVzIG9mIENsZXZlbGFuZCBmYW5z
IGluIHRoZSBzdGFuZHMgb24gdGhlIGJpZyBzY3JlZW4gYXMgb2Z0ZW4gYXMgcG9zc2libGUuPC9w
Pg0KPHA+DQoJQnV0IGZvciBtYW55LCBqdXN0IHRoZSBleHBlcmllbmNlIG9mIHdhdGNoaW5nIHRo
ZSBXb3JsZCBTZXJpZXMgd2l0aCBmYW1pbHkgYW5kIG90aGVyIGZhbnMgbWFkZSB0aGUgbG9uZy1h
d2FpdGVkIGNoYW5jZSBhdCB2aWN0b3J5IHRoYXQgbXVjaCBzd2VldGVyLjwvcD4NCjxwPg0KCeKA
nEl04oCZcyBhIGdvb2QgZmFtaWx5IHRyYWRpdGlvbizigJ0gc2FpZCBCcmlhbmEgUG90dHMgZnJv
bSBTaGVmZmllbGQgTGFrZSBhYm91dCBnb2luZyB0byBiYXNlYmFsbCBnYW1lcy4gU2hlIHNhaWQg
c2hlIHVzZWQgdG8gd2F0Y2ggZ2FtZXMgd2l0aCBoZXIgZGFkIGF0IHRoZSBvbGQgc3RhZGl1bSB3
aGVuIHNoZSB3YXMgbGl0dGxlLCBhbmQgc2hlIGhhcyBmb25kIG1lbW9yaWVzIG9mIHNsYW1taW5n
IHRoZSB3b29kZW4gY2hhaXJzIHdpdGggaGltIHRvIGNoZWVyIG9uIHRoZSBUcmliZS48L3A+DQo8
cD4NCglOb3csIFBvdHRzIGJyaW5ncyBhbG9uZyBoZXIgNy15ZWFyLW9sZCBkYXVnaHRlciBSaWxl
eSwgd2hvIG1heSBiZSBldmVuIG1vcmUgZW50aHVzaWFzdGljIGFib3V0IHRoZSBJbmRpYW5zIHRo
YW4gaGVyIG1vbS48L3A+DQo8cD4NCgnigJxJdOKAmXMgcmVhbGx5IGNvb2wgYW5kIEkgbGlrZSB0
aGUgV29ybGQgU2VyaWVzISBXb28h4oCdIFJpbGV5IGNoZWVyZWQgYXMgc2hlIGhlbGQgdXAgdGhl
IHBpbmsgbWl0dCBzaGUgYnJvdWdodCB0byB0aGUgd2F0Y2ggcGFydHkuPC9wPg0KPHA+DQoJTWFu
eSBwZW9wbGUgaW4gdGhlIGNyb3dkLCBpbmNsdWRpbmcgdGhlIFBvdHRzZXMsIGhhdmUgYmVlbiBm
YW5zIGFzIGxvbmcgYXMgdGhleSBjYW4gcmVtZW1iZXIuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSXTigJlzIGJl
ZW4geWVhcnMgaW4gdGhlIG1ha2luZyzigJ0gc2FpZCBNZWxpc3NhIEZhdXN0aW5pLCB0aGVyZSB3
aXRoIHRoZSBQb3R0c2VzLCBoZXIgaHVzYmFuZCBKYXNvbiwgYW5kIHRoZWlyIDMteWVhci1vbGQg
c29uIENhcnRlci4g4oCcVGhleSBoYWQgYSBncmVhdCBzZWFzb24gaW4gdGhlIGJlZ2lubmluZy7i
gJ08L3A+DQo8cD4NCgnigJxJIGp1c3QgaG9wZSB3ZSBkb27igJl0IGhhdmUgdG8gd2FpdCBhbm90
aGVyIDIwIHllYXJzLOKAnSBKYXNvbiBGYXVzdGluaSBhZGRlZC48L3A+DQo8cD4NCglPdGhlcnMs
IGxpa2UgQmlsbCBTdGFuZm9yZCBvZiBGYWlydmlldyBQYXJrLCBjYXVnaHQgVHJpYmUgRmV2ZXIg
dGhlIG1vbWVudCB0aGV5IG1vdmVkIHRvIENsZXZlbGFuZCBhbmQgaGF2ZW7igJl0IGJlZW4gY3Vy
ZWQgb2YgaXQgc2luY2UuPC9wPg0KPHA+DQoJU3RhbmZvcmQgbW92ZWQgZnJvbSBMb3Vpc3ZpbGxl
LCBLeS4sIDExIHllYXJzIGFnby4gVGhlIGRheSBhZnRlciBoZSBtb3ZlZCBpbiwgaGUgdG9vayBo
aXMgZGF1Z2h0ZXIgdG8gYW4gSW5kaWFucyBnYW1lIGZvciBoZXIgYmlydGhkYXkuPC9wPg0KPHA+
DQoJSGUgd2FzIGhvb2tlZCBpbnN0YW50bHkuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSSBtZWFuLCBJIGxvdmUg
Q2xldmVsYW5kIHNwb3J0cyBsaWtlIEnigJl2ZSBuZXZlciBsb3ZlZCBhbnkgc3BvcnRzIGJlZm9y
ZSzigJ0gU3RhbmZvcmQgc2FpZCwgYWRkaW5nIHRoYXQgdGhlcmXigJlzIHNvbWV0aGluZyBhYm91
dCB0aGUgY2l0eSBvZiBDbGV2ZWxhbmQgdGhhdCBhdHRyYWN0cyBoaW0gdG8gdGhlIHNwb3J0cyB1
bmxpa2UgYW55IG90aGVyIGNpdHkuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSSBkb27igJl0IGhvbmVzdGx5IGtu
b3cgaG93IEnigJltIGdvaW5nIHRvIHJlYWN0LiBJ4oCZbSByZWFsbHkgbmVydm91cyByaWdodCBu
b3cs4oCdIGhlIHNhaWQgYWJvdXQgd2F0Y2hpbmcgdGhlIEluZGlhbnMgYXMgaGUgc2F0IG5leHQg
dG8gaGlzIDkteWVhci1vbGQgZGF1Z2h0ZXIgQW5hYmVsbGUuIEhlIHNhaWQgaGUgd2FzIGxvb2tp
bmcgZm9yd2FyZCB0byBzcGVuZGluZyB0aGUgdGltZSB3aXRoIGhpcyBkYXVnaHRlciB3aGlsZSBz
aGUgZ290IHRvIOKAnHNlZSBhIG9uY2UtaW4tYS1saWZldGltZSB0aGluZy7igJ08L3A+DQo8cD4N
CglUaGVyZXNhIENvdHRvbSBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTMyMTYgb3IgPGEgaHJl
Zj0ibWFpbHRvOnRjb3R0b21AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPnRjb3R0b21AdGhlYmVhY29u
am91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGVyIG9uIFR3aXR0ZXI8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL1RoZXJlc2FfQ290dG9tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7QFRoZXJlc2Ff
Q290dG9tJm5ic3A7PC9hPi48L3A+DQo=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.