Injured dog found nearly frozen along road warms hearts of Stark County firefighters

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TEFXUkVOQ0UgVFdQLjogQW4gaW5qdXJlZCBkb2cgd2hvIHdhcyBkcm9wcGVkIG9mZiBhdCB0
aGUgTm9ydGggTGF3cmVuY2UgRmlyZSBEZXBhcnRtZW50IGluIERlY2VtYmVyIGlzIG5vdyBhIGZ1
bGwgbWVtYmVyIG9mIHRoZSBmb3JjZSwgdGhlIE1hc3NpbGxvbiBJbmRlcGVuZGVudCByZXBvcnRz
LjwvcD48cD5IYWxsaWdhbiwgYSB0d28teWVhci1vbGQgbGFiIGFuZCBwaXQgYnVsbCBtaXgsIHdh
cyBzdWZmZXJpbmcgZnJvbSBmcm9zdGJpdGUgd2hlbiBoZSB3YXMgZm91bmQgaW4gYSBkaXRjaCBh
bG9uZyBXb29zdGVyIFN0cmVldCBOb3J0aHdlc3QuIEZpcmVmaWdodGVycyBoYXZlIGhlbHBlZCBu
dXJzZSBoaW0gYmFjayB0byBoZWFsdGguPC9wPjxwPiYjODIyMDtCeSBtaWQtSmFudWFyeSwgaGUg
Z290IGhpcyBlbmVyZ3kgYmFjayBhbmQgaGFzIGJlY29tZSBhIGZsdWZmeSAoaGFwcHkpIHB1cCwm
IzgyMjE7IGluY2lkZW50IHNhZmV0eSBvZmZpY2VyIEVsbGlvdCBMZWUgdG9sZCB0aGUgbmV3c3Bh
cGVyLiAmIzgyMjA7SGUmIzgyMTc7cyBiZWVuIGEgbWFpbnN0YXkgYW5kIGNvbWZvcnQgY29tcGFu
aW9uIGhlcmUgZm9yIGV2ZXJ5b25lLiYjODIyMTs8L3A+PHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5p
bmRlb25saW5lLmNvbS9uZXdzLzIwMTcwMzE1L2hhcHB5LXB1cC1pcy1jb21mb3J0LWNvbXBhbmlv
bi1mb3ItZmlyZWZpZ2h0ZXJzIj5SZWFkIHRoZSBmdWxsIEluZGVwZW5kZW50IHJlcG9ydCBoZXJl
LjwvYT48L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+PHA+PC9w
Pg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.