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Injured Uniontown officer thanks community for support

Beacon Journal staff report

Published: July 25, 2017 - 07:49 AM | Updated: July 25, 2017 - 08:13 AM
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Uniontown Sergeant David White was struck by gunfire and was transported to a nearby hospital for treatment. He is listed in stable condition. Ryan Allen Probst, 28, who had a history of confrontations with police, is said to have fired a number of shots at Uniontown officers, responding to a call of domestic violence and hit Uniontown Sergeant David White. Uniontown offficers returned fire, striking and fatally wounding Probst. (Photo courtesy Uniontown Police)

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