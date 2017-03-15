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Innocent bystander sues city over 2015 police dog attack meant to capture fleeing motorcyclist in Akron

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: March 15, 2017 - 01:50 PM | Updated: March 16, 2017 - 08:42 AM

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