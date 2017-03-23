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Interstate 76 closed Wednesday in Medina County after suspected hazardous chemical spill

Beacon Journal staff report

Published: March 23, 2017 - 08:39 AM

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