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Crime

Intruder held at gunpoint in tense, bizarre kitchen standoff in Coventry Township

By Jim Mackinnon Beacon Journal staff writer

Published: November 29, 2016 - 09:59 AM | Updated: November 30, 2016 - 11:31 PM
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Jonathan Fillinger talks about his experience using a handgun in confronting and detaining a burglar his home Tuesday in Coventry Township. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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