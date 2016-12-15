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Hudson shooting

Investigators to determine if Hudson police officer justified in shooting, killing Case Western law student

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: December 15, 2016 - 10:19 PM
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A black and white photo of Saif Alameri, a Case student who was shot and killed by a Hudson police officer, rests in a case set up to honor his memory in the upper lobby of the Case Western Reserve School of Law on Wednesday, in Cleveland. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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