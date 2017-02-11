All CATEGORIES
☰ Menu

Investors on ‘Shark Tank’ don’t bite on Akron-area entrepreneur’s Peaceful Fruits fruit strips, but interest grows in product

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: February 11, 2017 - 04:43 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Area entrepreneur Evan Delahanty, the 31-year-old creator of Peaceful Fruits fruit strips, will pitch his venture on the ABC reality show Shark Tank Friday night.


MORE IN NEWS

budget14cut PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
City passes $966 million in 2017 spending plans - 10:53 PM

Akron City Council wrapped up a month of budget deliberations Monday by passing a $375 million operating budget and nearly $590 million in capital projects for 2017.

filmfest14cut_01
Cleveland International Film Festival returns to Akron in March - 10:53 PM
library14cut_1
Free parking returns for Akron-Summit Library patrons - 10:53 PM
shelter14cut_01
Battered Women’s Shelter gets help with meals while other needs persist - 10:53 PM
Teen faces charges in Akron carjacking - 10:54 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next