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Is Akron’s Crafty Mart the anti-Black Friday? This weekend, shoppers chat with artisans who made what they’re selling

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: November 26, 2016 - 09:17 PM | Updated: November 27, 2016 - 11:15 AM

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