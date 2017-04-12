All CATEGORIES
☰ Menu

Hospitals and health

Is Summa considering birthing center in Medina County?

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: April 12, 2017 - 08:49 AM

MORE IN NEWS

dreamland13web MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
National author says communities must end isolation to cure heroin crisis - 10:15 PM

GREEN: After decades in the business, freelance journalist and author Sam Quinones still loves telling stories.

uberassault13cut
Uber driver accused of sexually assaulting passenger in Akron, latest in national trend - 10:15 PM
cox13cut_3
Steps address clerical error that resulted in switching of charges in Akron nightclub shooting death - 10:15 PM
Is Summa considering birthing center in Medina County? - 10:15 PM
russia13cut_01
Trump declares U.S.-Russia relations may be at ‘all-time low’ - 10:20 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next