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Islamic center vigil gathers interfaith crowd to mourn for slain Virginia girl

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: June 23, 2017 - 09:48 PM
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Saeed Khoncarly (facing camera) hugs his friend Omar Kurdi after Kurdi read a poem he wrote about Nabra Hassanen at the Islamic Society of Akron and Kent on Friday, in Cuyahoga Falls,. Hassanen, a 17-year old fom Northern Virginia, was murdered while walking home from her mosque earlier this week. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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