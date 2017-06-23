Islamic center vigil gathers interfaith crowd to mourn for slain Virginia girl

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q1VZQUhPR0EgRkFMTFM6IFdoZW4gUmFtYWRhbiBiZWdhbiBhdCB0aGUgZW5kIG9mIE1heSwg
QW1hbmRhIExhbWFkYW5pZSB3YXMgdmlzaXRpbmcgdGhlIEFsbCBEdWxsZXMgQXJlYSBNdXNsaW0g
U29jaWV0eSBtb3NxdWUgaW4gVmlyZ2luaWEsIHdoZXJlIHNoZSYjODIxNztkIHN0dWRpZWQgeWVh
cnMgZWFybGllciBhbmQgZmVsdCBhdCBob21lIGluIHRoZSBzdHJvbmcgTXVzbGltIGNvbW11bml0
eS48L3A+PHA+T24gU3VuZGF5LCBqdXN0IGEgd2VlayBiZWZvcmUgUmFtYWRhbiYjODIxNztzIGVu
ZCwgYSBtYW4ga2lkbmFwcGVkIGFuZCBtdXJkZXJlZCBOYWJyYSBIYXNzYW5lbiwgd2hvIHdhcyBo
ZWFkaW5nIGJhY2sgdG8gdGhlIGV4YWN0IG1vc3F1ZSB3aGVyZSBMYW1hZGFuaWUgdmlzaXRlZC48
L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGhlYXIgYWJvdXQgbG9zcyBhbGwgdGhlIHRpbWUsIGJ1dCB0aGVyZSBh
cmUgY2VydGFpbiBtb21lbnRzIHdoZXJlIHdlIGJlY29tZSBtb3JlIGF3YXJlIG9mIHdoYXQmIzgy
MTc7cyBoYXBwZW5pbmcsJiM4MjIxOyBMYW1hZGFuaWUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgd2FzIGxpdGVy
YWxseSBwcmF5aW5nIHdoZXJlIHRoaXMgZ2lybCB3YXMgcHJheWluZy4mIzgyMjE7IDwvcD48cD5U
aGUgcHJveGltaXR5IGFkZGVkIHRvIHRoZSBjaGlsbCBvZiBhIHZpb2xlbnQgbXVyZGVyIGZvciBM
YW1hZGFuaWUgYW5kIHByb21wdGVkIGhlciB0byB0YWtlIGFjdGlvbi48L3A+PHA+U2hlIGFuZCBJ
dmFuYSBaYWprb3Zza2EsIGNvLWZvdW5kZXJzIG9mIGEgY29tbXVuaXR5IElzbGFtIGdyb3VwIGNh
bGxlZCB0aGUgTWFkaW5haCBQcm9qZWN0LCBvcmdhbml6ZWQgYW5kIGhlbGQgYW4gaW50ZXJmYWl0
aCBwcmF5ZXIgdmlnaWwgZm9yIEhhc3NhbmVuIGF0IHRoZSBJc2xhbWljIFNvY2lldHkgb2YgQWty
b24gYW5kIEtlbnQgKElTQUspIG9uIEZyaWRheSBuaWdodCwgYXR0cmFjdGluZyByZWxpZ2lvdXMg
bGVhZGVycyBhbmQgbWVtYmVycyBvZiB0aGUgcHVibGljIGZyb20gYWxsIGJhY2tncm91bmRzIHRv
IGNvbnZlcmdlIGFuZCBoZWFsLjwvcD48cD5IYXNzYW5lbiwgYSAxNy15ZWFyLW9sZCBWaXJnaW5p
YSBnaXJsLCB3YXMgYmVhdGVuIGFuZCBraWRuYXBwZWQgZWFybHkgU3VuZGF5IHdoaWxlIHdhbGtp
bmcgYmFjayB0byBoZXIgbW9zcXVlIGZyb20gaGF2aW5nIFN1aG9vciwgdGhlIG1vcm5pbmcgUmFt
YWRhbiBtZWFsLCB3aXRoIGEgZ3JvdXAgb2YgZnJpZW5kcy4gUG9saWNlIHNhaWQgMjIteWVhci1v
bGQgRGFyd2luIE1hcnRpbmV6IFRvcnJlcywgYW4gdW5kb2N1bWVudGVkIGltbWlncmFudCBmcm9t
IEVsIFNhbHZhZG9yLCBjaGFzZWQgZG93biB0aGUgZ3JvdXAgb2YgTXVzbGltIHRlZW5hZ2VycyBp
biB3aGF0IGFwcGVhcmVkIHRvIGJlIGEgY2FzZSBvZiByb2FkIHJhZ2UgYW5kIGNhdWdodCB1cCB3
aXRoIEhhc3NhbmVuLiBQb2xpY2UgZm91bmQgaGVyIGJvZHkgaW4gYSBwb25kIG5lYXIgVG9ycmVz
JiM4MjE3OyBhcGFydG1lbnQgYnVpbGRpbmcgbGF0ZXIgdGhhdCBkYXkuPC9wPjxwPk11c2xpbXMg
YW5kIG90aGVycyBhcm91bmQgdGhlIGNvdW50cnksIGluY2x1ZGluZyBIYXNzYW5lbiYjODIxNztz
IHBhcmVudHMsIGFyZSB1cmdpbmcgcG9saWNlIHRvIGludmVzdGlnYXRlIHRoZSBpbmNpZGVudCBh
cyBhIGhhdGUgY3JpbWUuPC9wPjxwPk9yZ2FuaXplcnMgb2YgdGhlIHZpZ2lsIEZyaWRheSBkaWRu
JiM4MjE3O3Qgd2FudCB0byBmb2N1cyBvbiBoYXRlLCB0aG91Z2gsIG9yIGV2ZW4gb24gdGhlIG11
cmRlciBpdHNlbGYuIDwvcD48cD5UaGV5IGluc3RlYWQgc3Ryb3ZlIHRvIGZvY3VzIG9uIHNwcmVh
ZGluZyBsb3ZlIGFuZCBzaG93aW5nIHRoYXQgYWxsIGh1bWFucyBhcmUgY29ubmVjdGVkIGluIHNv
bWUgd2F5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB0aGluayBhbnkgY3JpbWUgdGhhdCBpbnZvbHZlcyBtdXJk
ZXIgaXMgYSBoYXRlIGNyaW1lLCYjODIyMTsgWmFqa292c2thIHNhaWQuICYjODIyMDtZb3UgbXVz
dCBoYXZlIGhhdGUgaW4geW91ciBoZWFydCB0byBkbyBzb21ldGhpbmcgbGlrZSB0aGF0LiYjODIy
MTs8L3A+PHA+VGhlIHZpZ2lsIGF0dHJhY3RlZCBtb3JlIHRoYW4gMTUwIHBlb3BsZSBmcm9tIGFj
cm9zcyBOb3J0aGVhc3QgT2hpbyB3aG8gcmVwcmVzZW50ZWQgZG96ZW5zIG9mIHJlbGlnaW9ucywg
ZnJvbSBDaHJpc3RpYW5pdHkgYW5kIEp1ZGFpc20gdG8gU2lraGlzbSBhbmQgYmV5b25kLjwvcD48
cD5Gb3IgYW4gaG91ciBhbmQgYSBoYWxmLCBzcGVha2VycyBwcmF5ZWQgZm9yIEhhc3NlbmVuIGFu
ZCBmb3IgaGVhbGluZyBhbmQgcGVhY2UuIFNwZWFrZXJzIGFncmVlZCBpdCB3YXNuJiM4MjE3O3Qg
anVzdCB0aGUgTXVzbGltIGNvbW11bml0eSBhZmZlY3RlZCBieSBIYXNzZW5lbiYjODIxNztzIGRl
YXRoICYjODIxMjsgaGVyIGxvc3MgaW1wYWN0ZWQgdGhlIGVudGlyZSBuZXR3b3JrIG9mIGh1bWFu
aXR5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VG9vIG9mdGVuLCBpdCBpcyB3b21lbiYjODIxNztzIGJvZGllcyB0
aGF0IGFyZSB0aGUgZ3JvdW5kIHVwb24gd2hpY2ggdGhlIHRlbnNpb25zLCB0aGUgYmlnb3RyeSwg
dGhlIHByZWp1ZGljZSwgdGhlIGhhdHJlZCBhbmQgdGhlIHZpb2xlbmNlIG9mIGEgc29jaWV0eSBp
cyBhY3RlZCBvdXQsJiM4MjIxOyBzYWlkIHRoZSBSZXYuIE5hbmV0dGUgUGl0dCBvZiB0aGUgRmly
c3QgQ29uZ3JlZ2F0aW9uYWwgQ2h1cmNoIG9mIEFrcm9uIGFuZCBhIG1lbWJlciBvZiB0aGUgbmV3
IEFrcm9uIENpdmlsIFJpZ2h0cyBDb21taXNzaW9uLiAmIzgyMjA7SSBrbm93IHdlIGhhdmUgc2Fp
ZCBtdWx0aXBsZSB0aW1lcyB0aGF0IHdlIGRpZCBub3Qga25vdyBOYWJyYSAmIzgyMzA7IGFuZCB5
ZXQgZm9yIGVhY2ggYW5kIGV2ZXJ5IG9uZSBvZiB1cywgaW4gc29tZSBzbWFsbCB3YXksIHdlIGFy
ZSBOYWJyYS4gQmVjYXVzZSB3aGF0IGhhcHBlbnMgdG8gb25lIG9mIHVzIGhhcHBlbnMgdG8gYWxs
IG9mIHVzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIHZpZ2lsIHRvIGhvbm9yIEhhc3NlbmVuIHdhcyBvbmUg
b2YgbWFueSBoZWxkIGFjcm9zcyB0aGUgY291bnRyeSB0aGlzIHdlZWssIGV4dGVuZGluZyBmcm9t
IEJvc3RvbiB0byBTYW4gRnJhbmNpc2NvLiBUbyBtYW55LCBIYXNzZW5lbiByZXByZXNlbnRzIGEg
eW91bmcgd29tYW4gaW4gdGhlaXIgbGl2ZXMgJiM4MjEyOyBhIGRhdWdodGVyLCBhIGxpdHRsZSBz
aXN0ZXIsIG9yIGV2ZW4gdGhlbXNlbHZlcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IGNvdWxkIGhhcHBlbiB0
byBhbnlvbmUsIGFuZCB0aGF0JiM4MjE3O3MgdGhlIHNjYXJpZXN0IHBhcnQuIEl0IGNvdWxkIGhh
cHBlbiB0byBtZSwmIzgyMjE7IHNhaWQgQWFsaWEgSGFndWUsIHdobyBoYW5kbGVzIHB1YmxpYyBy
ZWxhdGlvbnMgZm9yIHRoZSBJc2xhbWljIFNvY2lldHkgb2YgQWtyb24gYW5kIEtlbnQuICYjODIy
MDtJdCBqdXN0IHB1dHMgZXZlcnl0aGluZyBpbiBwZXJzcGVjdGl2ZSB0aGF0IGFueW9uZSYjODIx
NztzIGRheSBjYW4gc3RhcnQgbm9ybWFsbHkgYW5kIGVuZCB0cmFnaWNhbGx5LiYjODIyMTs8L3A+
PHA+TmVhciB0aGUgZW5kLCBBaG1hZCBEZWViLCB0aGUgYWRtaW5pc3RyYXRpdmUgZGlyZWN0b3Ig
b2YgSVNBSywgZW5jb3VyYWdlZCBhdHRlbmRlZXMgdG8gdGFrZSB0aGVpciBmZWVsaW5ncyBvZiBm
cnVzdHJhdGlvbiwgc2FkbmVzcyBhbmQgZmVhciBhbmQgcG91ciB0aGVtIGludG8gaGVscGluZyBv
dGhlcnMgYW5kIHNob3dpbmcga2luZG5lc3MgaW5zdGVhZC4gRGVlYiBleHBsYWluZWQgdGhhdCBi
ZWluZyBraW5kIGFuZCBpbnRyb2R1Y2luZyBvdGhlcnMgdG8gTXVzbGltcyBpcyB0aGUgZmlyc3Qg
YW5kIG9ubHkgc3RlcCB0byBjcmVhdGluZyB1bmRlcnN0YW5kaW5nIGFuZCBwcmV2ZW50aW5nIHZp
b2xlbmNlIGFnYWluc3QgdGhlbS48L3A+PHA+WmFqa292c2thIGFsc28gZW5jb3VyYWdlZCBhdHRl
bmRlZXMgdG8gJiM4MjIwO3RoaW5rIGdsb2JhbGx5LCBhY3QgbG9jYWxseSYjODIyMTsgYnkgdGFr
aW5nIGxvY2FsIGFjdGlvbiBvbiBpc3N1ZXMgdGhhdCBhZmZlY3QgYWxsIG9mIGh1bWFuaXR5LCBs
aWtlIHZvbHVudGVlcmluZyBhdCB0aGUgQWtyb24tQ2FudG9uIFJlZ2lvbmFsIEZvb2RiYW5rIHRv
IGhlbHAgYWxsZXZpYXRlIGh1bmdlci48L3A+PHA+QXQgdGhlIGVuZCBvZiB0aGUgdmlnaWwsIHBl
b3BsZSBvZiB2YXJ5aW5nIGZhaXRocyBhbmQgZXRobmljaXR5IHdobyBwYWNrZWQgaW50byBJU0FL
JiM4MjE3O3MgcGF2aWxpb24gam9pbmVkIGhhbmRzIHRvIHNpbmcgPGVtPkhlYWwgdGhlIFdvcmxk
PC9lbT4gdG9nZXRoZXIgb24gb25lIG9mIHRoZSBmaW5hbCBkYXlzIG9mIFJhbWFkYW4gJiM4MjEy
OyBhIE11c2xpbSYjODIxNztzIGhvbGllc3QgbW9udGggb2YgdGhlIHllYXIuPC9wPjxwPlRoZXJl
c2EgQ290dG9tIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzIxNiBvciA8YSBocmVmPSJtYWls
dG86dGNvdHRvbUB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+dGNvdHRvbUB0aGViZWFjb25qb3VybmFs
LmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBoZXIgb24gVHdpdHRlcjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vVGhlcmVzYV9Db3R0b20iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O1RoZXJlc2FfQ290
dG9tJm5ic3A7PC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.