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Akron Children’s Hospital Holiday Tree Festival

It’s beginning to look a lot like Christmas: Akron Children’s Hospital celebrates 35th Holiday Tree Festival

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: November 19, 2016 - 06:48 PM | Updated: November 19, 2016 - 10:26 PM
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Sue Smith of Cuyahoga Falls walks with her granddaughter, Olivia Smith, 1, down the rows of Christmas trees at the 35th Holiday Tree Festival on Saturday at the John S. Knight Center in Akron. More than 140 trees were for sale at the event that runs from Nov. 19-27. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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