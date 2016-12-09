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It takes a village: Akron area women help Bhutanese refugees learn sewing, sell products

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: December 9, 2016 - 02:22 PM | Updated: December 11, 2016 - 03:09 AM
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Bhutanese immigrant Bishnu Rai looks through the handmade merchandise her and several other immigrants have put together to sell at an open house to support and promote Bhutanese immigrants who are creating small businesses to sell their handicrafts. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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