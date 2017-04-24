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Jackson Township firefighters rescue owl caught in a kite

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: April 24, 2017 - 08:07 AM

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