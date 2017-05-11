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Jim Midock’s heart-transplant hopes: Former WNIR newsman waits for a life-changing phone call

By Clint O’Connor
Beacon Journal popular culture writer

Published: May 11, 2017 - 09:07 PM
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Akron radio personality Jim Midock waits at his home for a heart transplant on Tuesday in Akron. Midock shows a cell photo of the new hardware in his body that keeps him going until the procedure. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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