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Journalist gives post-election advice second year in a row at NAACP Freedom Fund Dinner

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: November 6, 2016 - 10:09 PM | Updated: November 7, 2016 - 12:27 PM
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Roland S. Martin (center) answers questions for members of the media and NAACP members prior to speaking at the Freedom Fund Dinner in Akron on Sunday. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)

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