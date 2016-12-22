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Judge orders early prison release for former Ohio lawmaker

By Lisa Cornwell
Associated Press

Published: December 22, 2016 - 10:11 PM
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Ohio state representative Pete Beck (center) stands in Hamilton County Common Pleas Court, April 7, 2014 in Cincinnati with his lawyers Chad Ziepfel, (left) and Ralph Kohnen during a hearing. A judge has ordered the former Ohio lawmaker who had 10 of 13 criminal convictions overturned in December 2016, released early from prison. (AP Photo/Amanda Myers)


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