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Student activism

Junior Leadership Akron exposes high schoolers to areas of the city

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: March 26, 2017 - 08:56 PM
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Students in Junior Leadership Akron prepare to take a tour of City Scrap and Salvage on Tuesday in Akron. The students spent the day learning about environment through speakers and mini trips around the area. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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