Junior Leadership Akron exposes high schoolers to areas of the city

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGFsayB0byBwZW9wbGUgYXJvdW5kIEFrcm9uJiM4MjE3O3MgU3VtbWl0IExha2UgYW5kIHlv
dSYjODIxNztsbCBzZWUgZXZlcnl0aGluZyB0aGV5IGltYWdpbmUgaXQgdG8gYmU6IEEgaHViIGZv
ciBvdXRkb29yIGFjdGl2aXR5LCBhIHBsYWNlIGZvciBmYW1pbGllcyB0byBzcGVuZCB0aGUgZGF5
IG9yIGV2ZW4gYSBmdXR1cmUgbG9jYXRpb24gZm9yIGEgc21hbGwgYW11c2VtZW50IHBhcmsuPC9w
PjxwPkVyaWMgU21pdGgsIGEgdm9sdW50ZWVyIGNvb3JkaW5hdG9yIGZvciBKdW5pb3IgTGVhZGVy
c2hpcCBBa3JvbiAoSkxBKSwgdG9vayBzdHVkZW50cyBpbiB0aGUgcHJvZ3JhbSBvbiBhIHRyaXAg
dG8gU3VtbWl0IExha2Ugb24gYSByZWNlbnQgVHVlc2RheSB0byBoZWFyIGFib3V0IHJldml0YWxp
emF0aW9uIGVmZm9ydHMgdW5kZXJ3YXkgYXQgdGhlIGxha2UgYW5kIHN1cnJvdW5kaW5nIG5laWdo
Ym9yaG9vZCwgd2hpY2ggZmFjZXMgcHJvYmxlbXMgd2l0aCB2YWNhbnQgYW5kIGFiYW5kb25lZCBo
b21lcy48L3A+PHA+VGhhdCYjODIxNztzIGEgbGFyZ2UgcGFydCBvZiB3aGF0IHRoZSBKTEEgcHJv
Z3JhbSBpcyBhbGwgYWJvdXQgJiM4MjEyOyBleHBvc2luZyBhcmVhIGhpZ2ggc2Nob29sIHN0dWRl
bnRzIHRvIHRoZSBBa3JvbiBjb21tdW5pdHkgc28gdGhleSBjYW4gc2VlIHdoYXQmIzgyMTc7cyBn
b2luZyBvbiBhbmQgZGV2ZWxvcCB2aXNpb25zIG9mIHRoZWlyIG93bi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0
JiM4MjE3O3Mgbm90IGEgc2hvcnRhZ2Ugb2YgbW9uZXksJiM4MjIxOyBTbWl0aCBzYWlkIG9mIG90
aGVyIHJldml0YWxpemF0aW9uIG9wcG9ydHVuaXRpZXMgaW4gdGhlIEFrcm9uIGFyZWEuICYjODIy
MDtJdCYjODIxNztzIGEgc2hvcnRhZ2Ugb2YgdmlzaW9uLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SkxBIGlzIG1v
ZGVsZWQgYWZ0ZXIgTGVhZGVyc2hpcCBBa3JvbiwgYSB5ZWFybG9uZyBwcm9ncmFtIGRlc2lnbmVk
IHRvIGltbWVyc2UgYXJlYSBsZWFkZXJzIGludG8gc3BlY2lmaWMgYXNwZWN0cyBvZiB0aGUgY29t
bXVuaXR5LiBCb3RoIHByb2dyYW1zIG1lZXQgb25jZSBhIG1vbnRoIGFuZCBzcGVuZCB0aGUgZGF5
IGxlYXJuaW5nIGFib3V0IGEgc2VsZWN0IHRvcGljIHRocm91Z2ggc3BlYWtlcnMsIGFjdGl2aXRp
ZXMgYW5kIHRyaXBzIGFyb3VuZCB0aGUgY2l0eS48L3A+PHA+VGhpcyB5ZWFyJiM4MjE3O3MgY2xh
c3MsIHRoZSAzMHRoIG9uZSB0byBnbyB0aHJvdWdoIEpMQSwgd2lsbCBncmFkdWF0ZSBmcm9tIHRo
ZSBwcm9ncmFtIGluIEFwcmlsLiBUaHJvdWdob3V0IHRoZSB5ZWFycywgSkxBIGhhcyBleHBvc2Vk
IG1vcmUgdGhhbiAxLDAwMCBoaWdoIHNjaG9vbCBzdHVkZW50cyB0byB0aGUgaW5uZXIgd29ya2lu
Z3Mgb2YgQWtyb24uIEthcmVuIE1heSwgYWxzbyBhIHZvbHVudGVlciBjb29yZGluYXRvciwgc2Fp
ZCByb3VnaGx5IDQ3IGtpZHMgY29tcGxldGUgdGhlIHByb2dyYW0gZWFjaCB5ZWFyLjwvcD48cD5T
aGUgYW5kIFNtaXRoIHdvcmsgd2l0aCBuZWFybHkgZXZlcnkgc2Nob29sIGluIEFrcm9uLCBib3Ro
IHB1YmxpYyBhbmQgcHJpdmF0ZSwgdG8gaWRlbnRpZnkgdHdvIGtpZHMgZnJvbSBlYWNoIHNjaG9v
bCB3aG8gd291bGQgYmUgYSBnb29kIGZpdCBmb3IgdGhlIHByb2dyYW0uIE1heSBzYWlkIHdoaWxl
IHNvbWUgc2Nob29scyBjaG9vc2Ugbm90IGJlIGludm9sdmVkLCBBa3JvbiBQdWJsaWMgU2Nob29s
cyBoYXZlIGZ1bGwgcGFydGljaXBhdGlvbi48L3A+PHA+VWx0aW1hdGVseSwgdGhlIHNjaG9vbHMg
bWFrZSB0aGUgZGVjaXNpb24gYXMgdG8gd2hpY2ggc3R1ZGVudHMgcGFydGljaXBhdGUuIFRoZSBw
cm9ncmFtIGhhcyBiYXNlbGluZSByZXF1aXJlbWVudHMgJiM4MjEyOyBvYnRhaW4gYSAzLjAgR1BB
LCBiZSBhIGp1bmlvciwgZGlzcGxheSBsZWFkZXJzaGlwIHBvdGVudGlhbCAmIzgyMTI7IGJ1dCBN
YXkgc2FpZCB0aGUgc3R1ZGVudHMgb2Z0ZW4gYXJlbiYjODIxNzt0IHRvcCBzdHVkZW50cyBvciB2
YWxlZGljdG9yaWFucy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgbGlrZSB0byB0aGluayB0aGlzIHByb2dyYW0g
aXMgZm9yIGVtZXJnaW5nIGxlYWRlcnMuIFRob3NlIGtpZHMgeW91IHNlZSBncmVhdCBwb3RlbnRp
YWwgaW4sIGJ1dCB0aGV5IGp1c3QgbmVlZCBzb21ldGhpbmcgbGlrZSB0aGlzLCBhIGxpdHRsZSBi
aXQgb2YgZ3VpZGFuY2UsJiM4MjIxOyBNYXkgc2FpZC4gJiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgcmVhbGx5
IGV4Y2l0aW5nIHRvIHNlZSBob3cgdGhlc2Uga2lkcyBncm93IGJ5IHRoZSBlbmQgb2YgdGhlIHBy
b2dyYW0uJiM4MjIxOzwvcD48cD5PcGVuaW5nIGV5ZXMgYW5kIGRvb3JzPC9wPjxwPk9uIGEgcmVj
ZW50IFR1ZXNkYXksIHRoZSBzdHVkZW50cyBoYWQgdGhlaXIgRW52aXJvbm1lbnQgRGF5LCBkdXJp
bmcgd2hpY2ggdGhleSB0b3VyZWQgcGxhY2VzIGxpa2UgQ2l0eSBTY3JhcCBhbmQgU2FsdmFnZSB0
byBsZWFybiBhYm91dCByZWN5Y2xpbmcgYW5kIFN1bW1pdCBMYWtlIHRvIHNlZSByZXZpdGFsaXph
dGlvbiBpbml0aWF0aXZlcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IHdhcyBhd2Vzb21lIHRvIG1lIHRvIHNl
ZSBob3cgcGVvcGxlIHdpdGggc2ltcGxlIGlkZWFzIGNvdWxkIHR1cm4gdGhlbSBpbnRvIHN1Y2gg
YmlnIHRoaW5ncywmIzgyMjE7IHNhaWQgUmF5IEJlbnNvbiwgMTcsIGEganVuaW9yIGF0IEN1eWFo
b2dhIFZhbGxleSBDaHJpc3RpYW4gQWNhZGVteSwgYWJvdXQgdGhlIGdyb3VwIHdvcmtpbmcgb24g
U3VtbWl0IExha2UgcmV2aXRhbGl6YXRpb24gZWZmb3J0cy48L3A+PHA+SXQmIzgyMTc7cyBjb21t
b24gZm9yIEp1bmlvciBMZWFkZXJzaGlwIEFrcm9uIHN0dWRlbnRzIHRvIGZpbmQgaW5zcGlyYXRp
b24gaW4gdGhlIG5vb2tzIGFuZCBjcmFubmllcyBvZiB0aGUgcHJvZ3JhbS4gQmVuc29uLCBmb3Ig
ZXhhbXBsZSwgdmlzaXRlZCBBa3JvbiBDaGlsZHJlbiYjODIxNztzIEhvc3BpdGFsIGR1cmluZyB0
aGUgcHJvZ3JhbSYjODIxNztzIEhlYWx0aCBhbmQgU29jaWFsIFNlcnZpY2VzIERheSBpbiBOb3Zl
bWJlci4gSGUgbm93IHZvbHVudGVlcnMgdGhlcmUgYXQgbGVhc3QgdGhyZWUgZGF5cyBhIHdlZWsu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGFtYXppbmcgdG8gbWUgaG93IHRoZXkgd2FudCB0byBz
ZXJ2ZSBlYWNoIGtpZCBhbmQgcmVhbGx5IHByb3ZpZGUgZm9yIHRoZW0sJiM4MjIxOyBCZW5zb24g
c2FpZC48L3A+PHA+TW92aW5nIGFyb3VuZCB0aGUgY2l0eSBleHBvc2VzIHRoZSBzdHVkZW50cyB0
byBuZXcgYXJlYXMuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBwcmV0dHkgYW1hemluZywmIzgy
MjE7IHNhaWQgRGFyaXVzIFdvb2QsIDE3LCBhIGp1bmlvciBhdCBLZW5tb3JlIEhpZ2ggU2Nob29s
LiAmIzgyMjA7VGhlcmUmIzgyMTc7cyBub3QgYSBsb3Qgb2YgdGltZSBmb3IgYW55Ym9keSB0byBh
Y3R1YWxseSB0cmF2ZWwgYXJvdW5kIHRoZSBjaXR5IHRvIHNlZSB3aGF0JiM4MjE3O3MgdGhlcmUs
IHdoYXQgY2FuIGJlIGRvbmUgZm9yIHRoZSBjaXR5IGFuZCB3aGF0JiM4MjE3O3MgYXZhaWxhYmxl
IGZvciBwZW9wbGUgd2hvIHdhbnQgaXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5XaGVuIHRoZSBzdHVkZW50cyBh
cmVuJiM4MjE3O3QgZHJhd2luZyBpbnNwaXJhdGlvbiBmcm9tIHRoZWlyIHRyYXZlbHMsIHRoZXkm
IzgyMTc7cmUgbmV0d29ya2luZyB3aXRoIGxlYWRlcnMgdGhleSBtZWV0IGFsb25nIHRoZSB3YXku
PC9wPjxwPkVyaWNhIEJhcm5lcywgMTcsIGEganVuaW9yIGF0IHRoZSBOSUhGIFNURU0gSGlnaCBT
Y2hvb2wgaW4gQWtyb24gd2hvIHdhbnRzIHRvIHN0dWR5IGNpdmlsIGVuZ2luZWVyaW5nIGluIGNv
bGxlZ2UsIHNhaWQgc2hlIG1ldCBhbiBBZnJpY2FuIEFtZXJpY2FuIHdvbWFuIHdvcmtpbmcgaW4g
dGhlIGZpZWxkIGFzIHBhcnQgb2YgdGhlIHByb2dyYW0uPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztz
IGdyZWF0IHRvIG1lZXQgc29tZW9uZSB3aG8mIzgyMTc7cyBpbiB0aGUgcG9zaXRpb24gSSB3YW50
IHRvIGJlIGluIHdobyBsb29rcyBsaWtlIG1lLCYjODIyMTsgQmFybmVzIHNhaWQuICYjODIyMDtB
IGxvdCBvZiBbdGhlIHNwZWFrZXJzXSBhcmUgdmVyeSBwYXNzaW9uYXRlIGFib3V0IHdoYXQgdGhl
eSBkbywgc28gaXQmIzgyMTc7cyBnb29kIHRvIGhlYXIgYWJvdXQgZGlmZmVyZW50IHByb2dyYW1z
IGZyb20gdGhlbS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkZ1dHVyZSBsZWFkZXJzPC9wPjxwPkpMQSBpcyBhIG5v
bnByb2ZpdCBwcm9ncmFtIG9mIHRoZSBMZWFkZXJzaGlwIEFrcm9uIEFsdW1uaSBBc3NvY2lhdGlv
bi48L3A+PHA+RGFuIFJpY2UsIHRoZSBwcmVzaWRlbnQgb2YgdGhlIExlYWRlcnNoaXAgQWtyb24g
QWx1bW5pIEFzc29jaWF0aW9uLCBzYWlkIHRoZSBwcm9ncmFtIGhhcyBwb3RlbnRpYWwgdG8gcmV0
YWluIHlvdW5nIEFrcm9uLWFyZWEgcmVzaWRlbnRzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SWYgeW91JiM4MjE3
O3ZlIGdvdCBhIGNhcHRpdmUgYXVkaWVuY2Ugb2YgdGhlIGJlc3QgYW5kIGJyaWdodGVzdCBtaW5k
cyBpbiBoaWdoIHNjaG9vbCwgc2hvdyB0aGVtIHRoZSBvcHBvcnR1bml0eSB0byBtYWtlIGEgZGlm
ZmVyZW5jZSBpbiB0aGlzIGNvbW11bml0eSwmIzgyMjE7IFJpY2Ugc2FpZC4gJiM4MjIwO0lmIHlv
dSBkb24mIzgyMTc7dCBzZWUgdGhhdCwgYW5kIHlvdSBkb24mIzgyMTc7dCBmZWVsIGxpa2UgeW91
IGNhbiBtYWtlIGEgbWVhbmluZ2Z1bCBjb250cmlidXRpb24sIHlvdSYjODIxNztsbCBtYXliZSBn
byBzb21ld2hlcmUgZWxzZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBiZW5lZml0cyBpbmNsdWRlIG5vdCBv
bmx5IHRoZSBwb3NzaWJpbGl0eSBvZiByZXRlbnRpb24sIGJ1dCBhbHNvIG51cnR1cmluZyB0aGUg
Y29tbXVuaXR5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB0aGluayBvbmUgb2YgdGhlIG1vc3QgcG93ZXJmdWwg
dGhpbmdzIGFib3V0IEp1bmlvciBMZWFkZXJzaGlwIEFrcm9uIGlzIHRoYXQgaXQgcmVhbGx5IHNv
d3MgdGhlIHNlZWRzIG9mIHNlcnZpbmcgb25lJiM4MjE3O3MgY29tbXVuaXR5IGF0IGFuIGVhcmx5
IGFnZSwgYW5kIHRoZSBpbXBhY3Qgb2YgdGhhdCB3aWxsIGNhcnJ5IGZvcndhcmQgYWNyb3NzIHRo
ZWlyIGxpZmV0aW1lcywmIzgyMjE7IHNhaWQgTWFyayBTY2hlZmZsZXIsIHRoZSBwcmVzaWRlbnQg
b2YgTGVhZGVyc2hpcCBBa3Jvbi48L3A+PHA+VGhlIHN0dWRlbnRzIHdpbGwgd3JhcCB1cCB0aGVp
ciBwcm9ncmFtIGluIEFwcmlsIHdpdGggYSBjbG9zaW5nIHJldHJlYXQgYW5kIGdyYWR1YXRpb24g
Y2VyZW1vbnkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHRoaW5rIGV2ZXJ5IGtpZCBnZXRzIHNvbWV0aGluZyBk
aWZmZXJlbnQgb3V0IG9mIGl0LCYjODIyMTsgTWF5IHNhaWQuPC9wPjxwPlRoYXQgd2FzIHRydWUg
Zm9yIG1hbnkgb2YgdGhlIHBhcnRpY2lwYW50cyBpbiB0aGlzIHllYXImIzgyMTc7cyBjbGFzcy4g
V2hlbiBhc2tlZCB0aGVpciBiaWdnZXN0IHRha2Vhd2F5IGZyb20gdGhlIHByb2dyYW0sIGVhY2gg
Z2F2ZSBhIHVuaXF1ZSByZXNwb25zZS48L3A+PHA+Rm9yIFdvb2Q6ICYjODIyMDtZb3UgaGF2ZSB0
byBoYXZlIHBhc3Npb24gaW4gb3JkZXIgZm9yIHlvdXIgaWRlYXMgdG8gY29tZSB0cnVlLiBObyBt
YXR0ZXIgd2hhdCBhbnlib2R5IHNheXMgYWJvdXQgaXQsIGFzIGxvbmcgYXMgeW91IGtub3cgd2hh
dCB5b3UmIzgyMTc7cmUgZG9pbmcgYW5kIHdoYXQgeW91IGhhdmUgdG8gZG8gdG8gYWNoaWV2ZSBp
dCwgeW91IGNhbiBkbyBhbnl0aGluZyB5b3Ugd2FudC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkZvciBCZW5zb246
ICYjODIyMDtEb24mIzgyMTc7dCB1bmRlcmVzdGltYXRlIHlvdXIgYWJpbGl0aWVzIHRoYXQgeW91
JiM4MjE3O3ZlIGJlZW4gZ2l2ZW4gLi4uIGFuZCBkZXZlbG9wIGEgYmV0dGVyIHdvcmxkIGFuZCBy
ZWFsbHkgaW5ub3ZhdGUgdGhlIHRoaW5ncyB0aGF0IGRvbiYjODIxNzt0IGV2ZW4gZXhpc3QgdG9k
YXkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BbmQgZm9yIEJhcm5lczogJiM4MjIwO0kmIzgyMTc7dmUgc2VlbiB3
aGF0IGl0IHJlYWxseSBtZWFucyB0byBiZSBhIGxlYWRlci4gTm90IHRvIGp1c3QgdGVsbCBwZW9w
bGUgd2hhdCB0byBkbywgYnV0IHRvIGFjdHVhbGx5IGxpc3RlbiBhbmQgbWFrZSBhIHRydWUgZGlm
ZmVyZW5jZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZXJlc2EgQ290dG9tIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMz
MC05OTYtMzIxNiBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86dGNvdHRvbUB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNv
bSI+dGNvdHRvbUB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBoZXIgb24gVHdpdHRl
cjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGhlcmVzYV9Db3R0b20iIHRhcmdldD0iX2Js
YW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O1RoZXJlc2FfQ290dG9tJm5ic3A7PC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.