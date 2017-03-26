All CATEGORIES
☰ Menu

Student activism

Junior Leadership Akron exposes high schoolers to areas of the city

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: March 26, 2017 - 08:56 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Students in Junior Leadership Akron prepare to take a tour of City Scrap and Salvage on Tuesday in Akron. The students spent the day learning about environment through speakers and mini trips around the area. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

salem27cut_02 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Businessman claims police retaliation is behind the crime at his bars

Trouble seems to follow wherever Joe Salem does business in Akron.

One dead, 15 injured in Cincinnati nightclub gunfight
New anxieties as Trump says Affordable Care Act ‘will explode’
Local group raises awareness about epilepsy through bowling
goodnews27_stow01
Good News — March 27
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next