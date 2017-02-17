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The justice system

Jurors on Summit County’s last death penalty case detail difficult service

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: February 17, 2017 - 07:48 PM
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Defendant Eric Hendon enters the courtroom of Summit County Common Pleas Court Judge Amy Corrigall Jones last week. The jury heard closing arguments Wednesday . (Mike Cardew/Akron Beacon Journal file photo)

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