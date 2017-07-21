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Court

Jury finds 19-year-old Akron man guilty in friend’s shooting death; Fred Taylor maintains his innocence, plans to appeal

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: July 21, 2017 - 01:45 PM
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Fred Taylor, 19, writes on a legal pad during his trial on Monday in Summit County Common Pleas Court Monday in Akron. Taylor was found guilty of felonious assault. Friday for the shooting death of Javon Knaff. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


 

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