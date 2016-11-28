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Jury finds Akron woman guilty of murder in shooting death of her boyfriend

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: November 28, 2016 - 03:28 PM | Updated: November 29, 2016 - 07:04 AM
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Kerieda Beavers stands with her defense attorneys Jeff Laybourne (center) and Walter Benson in Judge Scot Stevenson's Summit County court on Monday in Akron. Stevenson ordered the jury to deliberate further and work towards a verdict. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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