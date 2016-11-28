All CATEGORIES
☰ Menu

Jury finds Akron woman guilty of murder in shooting death of her boyfriend

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: November 28, 2016 - 03:28 PM | Updated: November 29, 2016 - 07:04 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Kerieda Beavers stands with her defense attorneys Jeff Laybourne (center) and Walter Benson in Judge Scot Stevenson's Summit County court on Monday in Akron. Stevenson ordered the jury to deliberate further and work towards a verdict. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

Bob Dyer: OSU attack good for his wallet - 8:47 PM

Is there a name for the PR equivalent of an ambulance-chaser?

openm01_02
OPEN M CEO Dottie Achmoody to retire - 8:47 PM
falls01_01
Cuyahoga Falls launches initiative to strengthen neighborhoods - 8:47 PM
Western Reserve Hospital battle rages on, even after jury verdict - 8:47 PM
mack01
Retired Judge Monte Mack, 89, remembered for strict court demeanor, kind mentoring - 8:21 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next