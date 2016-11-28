All CATEGORIES
☰ Menu

Jury finds Akron woman guilty of murder in shooting death of her boyfriend

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: November 28, 2016 - 03:28 PM | Updated: November 29, 2016 - 07:04 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Kerieda Beavers stands with her defense attorneys Jeff Laybourne (center) and Walter Benson in Judge Scot Stevenson's Summit County court on Monday in Akron. Stevenson ordered the jury to deliberate further and work towards a verdict. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

akrondish23_wm_05 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
New West Point Market to open at noon Thursday in Fairlawn

A venerable Akron grocer is reopening its doors to shoppers Thursday after a nearly yearlong absence.

safety01cut_01
UA, Kent State campus police reiterate commitment to safety after OSU attack
nativity28_web
Akron window display tells Nativity story in miniature
Bob Dyer: Corporate spokesman uses OSU attack to tout product
openm01_02
OPEN M CEO Dottie Achmoody to retire
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next