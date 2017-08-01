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Crime

Jury finds Cleveland man guilty of murder in shooting death in robbery gone wrong in Green; Trent Turner faces life in prison

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: August 1, 2017 - 04:50 PM | Updated: August 2, 2017 - 08:22 AM
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Trent Turner (center) sits between his defense attorneys Joe Gorman (left) and Nathan Ray as he listens to Summit County Common Pleas Court Judge Amy Corrigall Jones read that the jury has found him guilty in the murder of Corey Scott Seibel of Green during a robbery 2015 Tuesday in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


 

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