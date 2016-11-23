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Jury unable to reach verdict Wednesday in Akron murder case; talks to resume Monday

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: November 23, 2016 - 12:17 PM | Updated: November 23, 2016 - 04:17 PM
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Kerieda Beavers (left) listens to her attorneys Walter Benson (center) and Jeff Laybourne after the jury took the case in her murder trial in Summit County Common Pleas Court Judge Scot Stevenson's courtroom on Wednesday in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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