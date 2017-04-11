Juveniles on overpass thought to have dropped concrete that smashed car’s windshield on I-77

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSBjaHVuayBvZiBjb25jcmV0ZSB0aGF0IGZlbGwgZnJvbSBhbiBvdmVycGFzcyBNb25kYXkg
bW9ybmluZyBzbWFzaGVkIHRocm91Z2ggYSB2ZWhpY2xlJiM4MjE3O3Mgd2luZHNoaWVsZCBpbiBB
a3Jvbi48L3A+PHA+Tm8gb25lIHdhcyBpbmp1cmVkIGluIHRoZSBpbmNpZGVudC4gVGhlIGNvbmNy
ZXRlIGRyb3BwZWQgb250byBhIHNvdXRoYm91bmQgdmVoaWNsZSBvbiBJbnRlcnN0YXRlIDc3IGF0
IGFib3V0IDg6MDUgYS5tLiBmcm9tIHRoZSBDb2xlIEF2ZW51ZSBvdmVycGFzcy4gPC9wPjxwPlRo
ZSBtb3RvcmlzdCwgd2hvIHdhcyBkcml2aW5nIGEgMjAwNCBNYXpkYSBNaWF0YSwgc2F3IGFib3V0
IGZpdmUganV2ZW5pbGVzIHN0YW5kaW5nIG9uIHRoZSBvdmVycGFzcyB3aGVuIHRoZSBjb25jcmV0
ZSBmZWxsLiBJdCYjODIxNztzIHVuY2xlYXIgaWYgdGhleSBkcm9wcGVkIHRoZSBjb25jcmV0ZS4g
VGhleSBoYXZlIG5vdCBiZWVuIGxvY2F0ZWQuPC9wPjxwPkFueW9uZSB3aXRoIGluZm9ybWF0aW9u
IGlzIGFza2VkIHRvIGNhbGwgZGV0ZWN0aXZlcyBhdCAzMzAtMzc1LTI0OTAuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.