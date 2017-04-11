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Juveniles on overpass thought to have dropped concrete that smashed car’s windshield on I-77

Beacon Journal staff report

Published: April 11, 2017 - 01:15 PM

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