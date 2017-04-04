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Higher education

Kareem Abdul-Jabbar, lecturing at Mount Union, emphasizes rebounding from life’s hardships

By Jimmy Miller
Special to the Beacon Journal

Published: April 4, 2017 - 09:57 PM | Updated: April 5, 2017 - 08:57 AM
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NBA all-time leading scorer Kareem Abdul-Jabbar gives a speech during the Schooler Lecture on Tuesday at the McPherson Academic and Athletic Complex on the campus of Mount Union University in Alliance. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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