All CATEGORIES
☰ Menu

Ohio budget

Kasich expected to sign state spending plan just ahead of midnight deadline

Associated Press

Published: June 30, 2017 - 08:01 PM | Updated: June 30, 2017 - 08:05 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE  In this April 4, 2017, file photo, Ohio Gov. John Kasich delivers his State of the State address at the Sandusky State Theatre in Sandusky, Ohio. Governors in states that expanded Medicaid are wary of a bill revealed Thursday, June 22, by Republican leaders in the U.S. Senate. The expansion of the state-federal program has allowed 11 million lower-income Americans to gain health coverage. Among the Republicans voicing concern are Kasich and Nevada Gov. Brian Sandoval. (AP Photo/Ron Schwane, File)


MORE IN NEWS

summa02cut_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Summa Health in search for solutions to right its financial ship, remain independent - 9:27 PM

Don’t start writing the obituary for Summa Health just yet.

courthouse28cut_01
Summit County chooses new food vendor for courthouse; vendor plans to renovate, hopes to open by Labor Day - 8:45 PM
smokefree01_web
UA and Kent State snuff out smoking on their campuses
trundle06cut_01
Let’s be careful out there: Akron Police Capt. Sylvia Trundle retires Friday at roll call with friends, theme from ‘Hill Street Blues’
buchtel02cut_01
Character counts in Griffin Nation: New banners line Copley Road showing off Buchtel high’s promising seniors - 9:50 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next