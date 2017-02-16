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Kasich wants teachers to learn another job, or lose theirs

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: February 16, 2017 - 04:14 PM | Updated: February 17, 2017 - 03:32 PM
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In this file photo, Ohio Gov. John Kasich speaks at a town hall meeting in Portland, Ore., in 2016. (AP Photo/Steve Dykes)


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