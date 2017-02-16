Kasich wants teachers to learn another job, or lose theirs

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+T2hpbyBHb3YuIEpvaG4gS2FzaWNoIHdhbnRzIHB1YmxpYyBzY2hvb2wgdGVhY2hlcnMgdG8g
c2VlIHdoYXQgaXQmIzgyMTc7cyBsaWtlIHRvIHdvcmsgb3V0c2lkZSB0aGUgY2xhc3Nyb29tIHNv
IHRoZXkgY2FuIGJldHRlciBtYXRjaCB0aGVpciBzdHVkZW50cyB0byB0aGUgbmVlZHMgb2YgbG9j
YWwgZW1wbG95ZXJzLjwvcD48cD5UdWNrZWQgYSB0aGlyZCBvZiB0aGUgd2F5IHRocm91Z2ggS2Fz
aWNoJiM4MjE3O3MgMyw1MTItcGFnZSAyMDE4LTE5IHN0YXRlIGJ1ZGdldCBpcyBhIG5ldyBlZHVj
YXRpb24gbWFuZGF0ZS4gSWYgdGhlIE9oaW8gSG91c2UgYW5kIFNlbmF0ZSBhY2NlcHRzIHRoZSBw
cm9wb3NhbCwgZWR1Y2F0b3JzIGxvb2tpbmcgdG8gZ2V0IG9yIHJlbmV3IGEgdGVhY2hpbmcgbGlj
ZW5zZSB0aGlzIGZhbGwgd291bGQgaGF2ZSB0byB3b3JrIGF0IG9yLCBtb3JlIGxpa2VseSwgdG91
ciBhIGxvY2FsIGJ1c2luZXNzLjwvcD48cD5UaGUgcGxhbiwgd2hpY2ggcHJpb3JpdGl6ZXMgaW5k
dXN0cnkgb3ZlciBwZWRhZ29neSwgaXMgcGFydCBvZiB0aGUgZ292ZXJub3ImIzgyMTc7cyBicm9h
ZGVyIHBsYW4gdG8gZHJpdmUgY2FyZWVyIGVkdWNhdGlvbiBhbmQgbWFycnkgc2Nob29saW5nIHRv
IHRoZSBuZWVkcyBvZiB0aGUgZWNvbm9teS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IGNvdWxkIGJlIGFzIHNp
bXBsZSBhcyB0ZWFjaGVycyB0b3VyaW5nIGxvY2FsIGJ1c2luZXNzIGFuZCBoYXZpbmcgdGhvc2Ug
Y29udmVyc2F0aW9ucyAmIzgyMzA7IHRvIGp1c3QgZ2V0IGEgYmV0dGVyIHNlbnNlIG9mIHdoYXQg
dGhvc2UgaW4tZGVtYW5kIGpvYnMgYXJlLCYjODIyMTsgc2FpZCBSeWFuIEJ1cmdlc3MsIGRpcmVj
dG9yIG9mIHRoZSBHb3Zlcm5vciYjODIxNztzIE9mZmljZSBvZiBXb3JrZm9yY2UgVHJhbnNmb3Jt
YXRpb24sIHdoaWNoIHB1dCB0b2dldGhlciB0aGUgZ3JvdXAgdGhhdCBkZXZlbG9wZWQgdGhlICYj
ODIyMDtvbi1zaXRlIHdvcmsgZXhwZXJpZW5jZSYjODIyMTsgZXh0ZXJuc2hpcHMgYW5kIGFib3V0
IDIwIG90aGVyIHByb3Bvc2FscyBpbiBLYXNpY2gmIzgyMTc7cyBidWRnZXQuPC9wPjxwPkFza2Vk
IGhvdyBraW5kZXJnYXJ0ZW4gdGVhY2hlcnMgbWlnaHQgYmVuZWZpdCBmcm9tIHRvdXJpbmcgYSBs
b2NhbCBidXNpbmVzcywgQnVyZ2VzcyBzYWlkIGl0JiM4MjE3O3MgbmV2ZXIgdG9vIHlvdW5nIHRv
IGV4cGxvcmUgYSBjYXJlZXIuIDwvcD48cD5Gb3IgdGhlIG5leHQgZ2VuZXJhdGlvbiBvZiBmaXJl
ZmlnaHRlcnMsIGhlIHNhaWQsIHRlYWNoZXJzIHdobyBoYXZlIHRvdXJlZCBmaXJlIHN0YXRpb25z
IGNhbiB3b3JrIHRoZSBleHBlcmllbmNlIGludG8gbGVzc29ucy4gJiM4MjIwO0FzIHRoZSBnb3Zl
cm5vciB3b3VsZCBzYXksIGhvdyBkbyB3ZSBjYXB0dXJlIHRoZSBpbWFnaW5hdGlvbiBvZiB5b3Vu
ZyBwZW9wbGU/JiM4MjIxOzwvcD48cD5JbmR1c3RyeSBhcHByb3ZlZDwvcD48cD5LYXNpY2gmIzgy
MTc7cyA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd29ya2ZvcmNlLm9oaW8uZ292L1BvcnRhbHMvMC9QdWJsaWMl
MjBCb2FyZCUyMFJvc3RlciUyMDEyLjkuMTYucGRmIj4yNy1tZW1iZXIgPC9hPkV4ZWN1dGl2ZSBX
b3JrZm9yY2UgQm9hcmQgY3JhZnRlZCB0aGUgZWR1Y2F0aW9uIGluaXRpYXRpdmVzLiBUaGUgYm9h
cmQgY29udGFpbnMgb25lIHN1cGVyaW50ZW5kZW50IG9mIGEgY2FyZWVyIGFuZCB0ZWNobmljYWwg
Y2VudGVyIGluIGNlbnRyYWwgT2hpbywgdHdvIGN1cnJlbnQgb3IgZm9ybWVyIGhlYWRzIG9mIGNv
bW11bml0eSBjb2xsZWdlcyBhbmQgbm8gcmVwcmVzZW50YXRpb24gZnJvbSBsb2NhbCBzY2hvb2wg
ZGlzdHJpY3RzLCB3aGV0aGVyIHRlYWNoZXJzIG9yIGFkbWluaXN0cmF0b3JzLiBJbnN0ZWFkLCB0
aGUgZ3JvdXAgaXMgcGFja2VkIHdpdGggbGVnaXNsYXRvcnMsIGEgY291cGxlIG9mIGNvdW50eSBj
b21taXNzaW9uZXJzLCBhIGhvc3BpdGFsIGFkbWluaXN0cmF0b3IgYW5kIG1vc3RseSBjb21wYW55
IGV4ZWN1dGl2ZXMuPC9wPjxwPkNyZWF0ZWQgaW4gU2VwdGVtYmVyLCB0aGUgZ3JvdXAsIEJ1cmdl
c3Mgc2FpZCwgc3BlbnQgOTAgZGF5cyBpbiB0aGVpciByZXNwZWN0aXZlIGNvbW11bml0aWVzIGJl
Zm9yZSBwcmVzZW50aW5nIHNldmVyYWwgcmVjb21tZW5kYXRpb25zIGluIERlY2VtYmVyIHRoYXQg
YWxpZ24gT2hpbyYjODIxNztzIGVkdWNhdGlvbiBzeXN0ZW0gdG8gYSAmIzgyMjA7cmFwaWRseSBj
aGFuZ2luZyB3b3JrcGxhY2UuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Qcm9wb3NhbHMgaW5jbHVkZTo8L3A+PHA+
JiM4MjI2OyBUaGUgYWRkaXRpb24gb2YgdGhyZWUgbm9uLXZvdGluZyBtZW1iZXJzIGFwcG9pbnRl
ZCBieSB0aGUgc3VwZXJpbnRlbmRlbnQgdG8gc2VydmUgb24gbG9jYWwgc2Nob29sIGJvYXJkcyB0
byByZXByZXNlbnQgdGhlIGJ1c2luZXNzIGNvbW11bml0eTs8L3A+PHA+JiM4MjI2OyBHcmFudGlu
ZyBoaWdoIHNjaG9vbCBjcmVkaXRzIGZvciBzdHVkZW50cyBpbiB3b3JrIGludGVybnNoaXBzOzwv
cD48cD4mIzgyMjY7IFRoZSBPaGlvIERlcGFydG1lbnRzIG9mIEVkdWNhdGlvbiBhbmQgSm9iIGFu
ZCBGYW1pbHkgU2VydmljZXMgZXN0YWJsaXNoaW5nIGEgZnJhbWV3b3JrIGZvciBwcmUtYXBwcmVu
dGljZXNoaXAgcHJvZ3JhbXM7PC9wPjxwPiYjODIyNjsgQW5kIG5ldyBsaWNlbnNpbmcgcmVxdWly
ZW1lbnRzIGZvciBjYXJlZXIgZWR1Y2F0aW9uIHRlYWNoZXJzLjwvcD48cD5Ob3QgYW1vbmcgdGhl
IHdvcmtmb3JjZSBpbml0aWF0aXZlcywgdGhlIGJ1ZGdldCBhbHNvIHdvdWxkIHJlcXVpcmUgdHJh
aW5pbmcgb24gb3Bpb2lkIGFidXNlIHByZXZlbnRpb24gaW4gY29sbGVnZSBmb3IgcHJvc3BlY3Rp
dmUgdGVhY2hlcnMuPC9wPjxwPk91dCBvZiB0b3VjaDwvcD48cD5UZWFjaGVycyBhcmUgYW1vbmcg
dGhlIGZldyBzdGF0ZSBlbXBsb3llZXMgd2hvIG11c3QgY29udGludWUgdGhlaXIgZWR1Y2F0aW9u
IGluIG9yZGVyIHRvIGtlZXAgdGhlaXIgam9icywgdHJhZGl0aW9uYWxseSB0aHJvdWdoIGFkdmFu
Y2VkIGNvbGxlZ2UgY291cnNlcywgc2VtaW5hcnMsIHdvcmtzaG9wcyBhbmQgb3RoZXIgcHJvZmVz
c2lvbmFsIGRldmVsb3BtZW50IG9wcG9ydHVuaXRpZXMuIFRlYWNoZXJzIHBpY2sgYW5kIGNob29z
ZSBmcm9tIGEgbWVudSBvZiBvcHRpb25zLCBvZnRlbiBwYXlpbmcgb3V0IG9mIHBvY2tldCwgdG8g
bWVldCBhIHJlcXVpcmVkIG51bWJlciBvZiB0cmFpbmluZyBob3VycyBuZWVkZWQgZXZlcnkgZml2
ZSB5ZWFycyB0byByZW5ldyB0aGVpciBsaWNlbnNlcy48L3A+PHA+VGhlIHN0YXRlIHNjaG9vbCBi
b2FyZCBhbmQgbGVnaXNsYXRvcnMgc2V0IHRoZSBydWxlcyBmb3IgdGVhY2hlciB0cmFpbmluZy4g
QnV0IGFzIHRoZSBtYWpvcml0eSBvZiBtZW1iZXJzIG9uIGxvY2FsIHByb2Zlc3Npb25hbCBkZXZl
bG9wbWVudCBncm91cHMsIHRlYWNoZXJzIHdvdWxkIGhhdmUgYSBmaW5hbCBzYXkgaW4gdGhlIG5l
dywgbWFuZGF0ZWQgZXh0ZXJuc2hpcCBwcm9ncmFtLCBCdXJnZXNzIHNhaWQuIFNvbWUgbG9jYWwg
Z3JvdXBzLCBoZSBhZGRlZCwgY291bGQgY29tcGxldGVseSByZXBsYWNlIHBlZGFnb2dpY2FsIHN0
dWRpZXMgd2l0aCBmYWN0b3J5IHRvdXJzLCBpZiB0aGV5IHNvIGRlc2lyZWQuPC9wPjxwPkJ1cmdl
c3Mgc2FpZCB0aGUgb24tam9iIGV4cGVyaWVuY2VzIHNob3VsZG4mIzgyMTc7dCBiZSB2aWV3ZWQg
YXMgYmV0dGVyIHRoYW4gdHJhZGl0aW9uYWwgd2F5cyB0aGF0IHRlYWNoZXJzIHNoYXJwZW4gdGhl
aXIgc2tpbGxzLiBJdCYjODIxNztzIGEgY2hhbmNlIGZvciBidXNpbmVzcyB0byBsZWFybiwgdG9v
LiAmIzgyMjA7Tm93LCB3aGVuIHlvdSBoYXZlIGJ1c2luZXNzIG93bmVycyBhbmQgaHVtYW4gcmVz
b3VyY2UgZGlyZWN0b3JzIGluIHRoZSBzYW1lIHJvb20gYXMgZWR1Y2F0b3JzLCB0aGV5IHdpbGwg
aGF2ZSBhIGJldHRlciB1bmRlcnN0YW5kIG9mIHdoYXQgdGVhY2hlcnMgZ28gdGhyb3VnaCBldmVy
eWRheSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPlN0aWxsLCB0aGUgcGxhbiBoYXMgZHJhd24gY3Jp
dGljaXNtIGZyb20gZWR1Y2F0b3JzIHdobyBjb25zaWRlciBLYXNpY2ggb3V0IG9mIHRvdWNoIHdp
dGggdGVhY2hpbmcuPC9wPjxwPkJlY2t5IEhpZ2dpbnMsIHByZXNpZGVudCBvZiB0aGUgT2hpbyBF
ZHVjYXRpb24gQXNzb2NpYXRpb24gYW5kIGEgZm9ybWVyIGVsZW1lbnRhcnkgdGVhY2hlciBpbiBD
b3BsZXktRmFpcmxhd24sIGlzbiYjODIxNzt0IG9wcG9zZWQgdG8gdGVhY2hlcnMgdGFnZ2luZyBh
bG9uZyB3aXRoIHN0dWRlbnRzIHRvIHRvdXIgZmFjdG9yaWVzLiBCdXQgdGhleSB3b3VsZCBiZSB0
aGVyZSB0byBtYWtlIHN1cmUgdGhlIHN0dWRlbnRzIGFyZSBsZWFybmluZywgbm90IHRvIGxlYXJu
IGhvdyB0byBtYWtlIGNhcnMuPC9wPjxwPldoYXQgY29uY2VybnMgaGVyIGFuZCBtZW1iZXJzIG1v
cmUsIHRob3VnaCwgaXMgdGhlIGFwcGFyZW50IGRldmFsdWluZyBhbmQgZXh0cmEgbWFuZGF0ZXMg
cGxhY2VkIG9uIHRlYWNoZXJzLiAmIzgyMjA7QXJlIHRoZXJlIGFueSBvdGhlciBsaWNlbnNlZCBw
cm9mZXNzaW9uYWxzLCYjODIyMTsgc2hlIGFza2VkLCAmIzgyMjA7d2hvIGhhdmUgdG8gZG8gYW4g
ZXh0ZXJuc2hpcCBvdXRzaWRlIG9mIHRoZWlyIGFyZWEgb2YgZXhwZXJ0aXNlIHRvIGdldCB0aGVp
ciBsaWNlbnNlcyBhcHByb3ZlZD8mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyMDtBcyBhIHRlYWNoZXIsIHdl
IGFyZSBlYWdlciB0byBncm93IHByb2Zlc3Npb25hbGx5LiBBbmQgd2UgdW5kZXJzdGFuZCB0aGUg
aW1wb3J0YW5jZSBvZiBzZWVraW5nIGpvYiBza2lsbHMgcmVxdWlyZWQgZm9yIG91ciBzdHVkZW50
cywgYnV0IHdvcmtpbmcgYW5kIGV4cGVyaWVuY2UgaW4gYSBqb2Igb3V0c2lkZSB0aGUgc2Nob29s
IGRvZXNuJiM4MjE3O3QgbWFrZSBzZW5zZSwgdW5sZXNzIGl0JiM4MjE3O3MganVzdCBhbm90aGVy
IGhvb3AgdGhleSB3YW50IHRlYWNoZXJzIHRvIGp1bXAgdGhyb3VnaCBieSBwZW9wbGUgd2hvIGFy
ZSBub3QgcGFydCBvZiB0aGUgdGVhY2hpbmcgcHJvZmVzc2lvbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkluIHRo
ZSBuZXh0IDI0IGhvdXJzLCBzaGUgc2FpZCBXZWRuZXNkYXkgYWZ0ZXJub29uLCB0ZWFjaGVycyBh
Y3Jvc3MgT2hpbyB3b3VsZCBiZSBnaXZlbiB0YWxraW5nIHBvaW50cyBvbiB0aGlzIGlzc3VlIGFu
ZCBjb250YWN0IGluZm9ybWF0aW9uIGZvciB0aGUgZ292ZXJub3IgJiM4MjEyOyBhbmQgdGhlaXIg
bG9jYWwgcmVwcmVzZW50YXRpdmUsIHdobyBub3cgd2lsbCBjb25zaWRlciB0aGUgcGxhbi48L3A+
PHA+RG91ZyBMaXZpbmdzdG9uIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzc5MiBvciA8YSBo
cmVmPSJtYWlsdG86ZGxpdmluZ3N0b25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmRsaXZpbmdzdG9u
QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IG9uIFR3aXR0ZXI6PGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BQkpEb3VnIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtBQkpE
b3VnJm5ic3A7PC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.