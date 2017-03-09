Kenmore High School closed Thursday due to power outage

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QWtyb24gUHVibGljIFNjaG9vbHMgY2FuY2VsZWQgY2xhc3NlcyBhdCBLZW5tb3JlIEhpZ2gg
U2Nob29sIG9uIFRodXJzZGF5IGJlY2F1c2Ugb2YgYSBwb3dlciBvdXRhZ2UuPC9wPjxwPlBvd2Vy
IHdlbnQgb3V0IGF0IHRoZSBzY2hvb2wgV2VkbmVzZGF5IGJlY2F1c2Ugb2YgaGlnaCB3aW5kcyBp
biB0aGUgYXJlYSBhbmQgc3R1ZGVudHMgd2VyZSBzZW50IGhvbWUgZWFybHkuPC9wPjxwPlRoZSBk
aXN0cmljdCBleHBlY3RzIHBvd2VyIHRvIGJlIHJlc3RvcmVkIHNvIHN0dWRlbnRzIGNhbiByZXR1
cm4gdG8gY2xhc3NlcyBGcmlkYXkuPC9wPjxwPldpbmQgZ3VzdHMgYXMgc3Ryb25nIGFzIDU2IG1w
aCByaXBwZWQgdGhyb3VnaCB0aGUgQWtyb24gYXJlYSwga25vY2tpbmcgZG93biBsaW1icyBhbmQg
dHJlZXMuPC9wPjxwPkZpcnN0RW5lcmd5IHJlcG9ydHMgdGhhdCB0aGVyZSBhcmUgbWFueSBjdXN0
b21lcnMgaW4gTm9ydGhlYXN0IE9oaW8gd2l0aG91dCBwb3dlci4gSGVyZSYjODIxNztzIHRoZSBi
cmVha2Rvd246PC9wPjxwPiYjODIyNjsgQ3V5YWhvZ2EgQ291bnR5OiAxOCwzMzguPC9wPjxwPiYj
ODIyNjsgTWVkaW5hIENvdW50eTogMjgyLjwvcD48cD4mIzgyMjY7IFBvcnRhZ2UgQ291bnR5OiAy
LDE1NS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBTdGFyayBDb3VudHk6IDg3LjwvcD48cD4mIzgyMjY7IFN1bW1p
dCBDb3VudHk6IDYsMzQ3LiA8L3A+PHA+JiM4MjI2OyBXYXluZSBDb3VudHk6IDEyOC48L3A+PHA+
VG8gdmlldyBhcmVhcyB3aXRob3V0IHBvd2VyLCBnbyB0bzogPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL291dGFn
ZXMuZmlyc3RlbmVyZ3ljb3JwLmNvbS9vaC5odG1sIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+aHR0cDovL291
dGFnZXMuZmlyc3RlbmVyZ3ljb3JwLmNvbS9vaC5odG1sPC9hPjwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.